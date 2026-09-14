¿Tu IP está expuesta? Estos son los riesgos y cómo puedes protegerte de los ciberdelincuentes

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez que una computadora, celular, router u otro dispositivo se conecta a internet, utiliza una dirección IP que permite identificarlo dentro de la red y dirigir correctamente la información que solicita.

Aunque este número es indispensable para navegar , también puede convertirse en un punto de interés para los ciberdelincuentes cuando permanece expuesto y existen otras vulnerabilidades en los dispositivos conectados.

De acuerdo con ESET Latinoamérica, una dirección IP funciona como una especie de dirección digital que permite saber dónde debe llegar la información. Sin embargo, una IP pública puede dejar visibles determinados datos, como la ubicación aproximada del usuario y el proveedor de internet. Por ello, conocer cómo funciona y adoptar medidas de seguridad resulta clave para reducir posibles riesgos.

¿Qué pueden hacer con una IP expuesta?

Especualistas explican que contar con una dirección IP expuesta no significa que una persona será atacada automáticamente, pero sí puede existir una puerta que los ciberdelincuentes intenten aprovechar.

Uno de los riesgos es el rastreo de ubicación, pues a partir de una IP pública se puede determinar la ciudad y, en algunos casos, una región aproximada desde donde se realiza la conexión.

Aunque esta información no permite localizar con precisión a una persona por sí sola, puede adquirir mayor utilidad para un estafador cuando se combina con otros datos obtenidos, por ejemplo, mediante filtraciones de servicios. Esto podría ayudar a construir un perfil más completo de una potencial víctima.

Otro peligro son los ataques de denegación de servicio, conocidos como DDoS, mediante los cuales una red de dispositivos infectados envía enormes cantidades de solicitudes hacia una IP determinada hasta sobrecargar el servidor.

Asimismo, los delincuentes pueden recurrir al IP spoofing, técnica que falsifica la dirección IP de origen de una comunicación para aparentar que el tráfico procede de una fuente confiable. Una IP también puede servir como punto de partida para intentos de intrusión cuando existen puertos abiertos o vulnerabilidades sin corregir.

IP expuesta

¿Cómo proteger la dirección IP?

Para reducir estos riesgos, ESET señala que una de las herramientas más eficaces es una VPN, ya que la conexión pasa primero por un servidor intermediario y los sitios web observan la IP de ese servidor en lugar de la dirección real del usuario. Esta alternativa puede ser especialmente útil al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

También es importante mantener actualizados el router y los dispositivos conectados a internet, cambiar las contraseñas predeterminadas, desactivar el acceso remoto cuando no sea necesario y cerrar los puertos que no se utilizan. A ello se suma la utilidad de un firewall correctamente configurado para bloquear conexiones sospechosas.

Finalmente, ESET recomienda prestar atención a la información que se comparte públicamente, debido a que transmisiones en vivo, juegos online y determinadas aplicaciones pueden exponer una IP si no están configurados adecuadamente.