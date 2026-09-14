Keiko Fujimori anuncia interconexión de colegios, una hora diaria de lectura y capacitación a directores

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras realizar la presentación del Plan de Educación 2026-2031 de su gobierno, la presidenta Keiko Fujimori atendió a la prensa y anunció que a través del primer ministro se está evaluando la adquisición de internet satelital para que todos los colegios del Perú "a mediados del próximo año estén interconectados".

Agregó que se capacitarán a los maestros, se impulsará la lectura en las aulas una hora diaria y que se capacitará a los directores de colegios.

Internet satelital para conectar colegios del Perú

Keiko Fujimori afirmó que, junto al premier Luis Galarreta, se evalúa instalar internet satelital en las instituciones educativas para que puedan intercambiar datos y comunicarse entre sí.

"Vamos a modernizar las aulas, pero, además de hacer la infraestructura vamos a interconectarlas. A través del primer ministro se está evaluando la adquisición de internet satelital para que todos los colegios del Perú, a mediados del próximo años, estén interconectados", indicó.

Una hora diaria dedicada exclusivamente a leer

Asimismo, agregó que se establecerá mediante decreto que los estudiantes dediquen una hora de su jornada escolar a la lectura, y exhortó a los padres a contribuir al cumplimiento de esta medida.

"Se va a impulsar la lectura en las aulas. En los próximos días, el ministro aprobará una resolución ministerial para que todos los días los niños a nivel nacional se dediquen a leer. Vamos a pedir a los padres que nos ayuden en el tema educativa, su rol tambien es importante, se les entregará una guía", señaló.

Escuela para fortalecer liderazgo de directores

En ese sentido, Fujimori confirmó que se creará una escuela de formación para directores, con el objetivo de fortalecer su liderazgo y mejorar su capacidad de gestión al frente de sus respectivas instituciones educativas.

"La Reforma Tercera Generación, que tiene que ver con capacitar a los directores de los colegios. Gran parte del éxito de los colegios tiene que ver con el liderazgo, la formación y la pasión que le ponen los directores. Estamos creando una escuela para directores", sostuvo.

Fujimori confía en mejorar resultados educativos

Por otro lado, la mandataria lamentó los últimos resultados de la prueba PISA, que evidencian un retroceso en el sector educativo peruano, aunque expresó su confianza en que el nuevo Plan Nacional permitirá lograr mejoras significativas.

"El último examen PISA ha dado resultados para el ´Perú, hemos retrocedido 10 años, pero hoy con la presentación que hemos hecho, tenemos mucha esperanza para retomar el camino y actuar con institucionalidad. (...) Cada gobierno ha querido hacer un borrón y cuenta nueva, cuando las cosas que están funcionando bien, tienen que continuar", remarcó.

Al finalizar la exposición del Plan de Educación 2026-2031, la presidenta Keiko Fujimori notificó que se encuentra en evaluación la obtención de internet vía satélital, la creación de una escuela de directores de colegios e instaurar en la rutina de los escolares una hora de lectura diaria.