ATU realizó más de 4.700 intervenciones para prevenir infracciones en transporte público

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó más de 4.700 internvenciones orientativas en el transcurso del 2026, como parte de sus acciones para prevenir infracciones y promover el cumplimiento de las disposiciones en el transporte público.

Estas mediaciones tienen un carácter preventivo y educativo, por lo que los fiscalizadores brindan información a los conductores y operadores sobre las obligaciones que deben cumplir para brindar un servicio adecuado a los usuarios.

Fiscalizadores brindan orientación

Durante estas acciones, el personal de la ATU explica las normas y corrige conductas que podrían derivar en infracciones, con el propósito de que los operadores conozcan las disposiciones que regulan el transporte público.

La estrategia busca que los conductores puedan identificar oportunamente aquellas prácticas que deben evitarse y mejoren el cumplimiento de las reglas establecidas para la prestación del servicio en Lima y Callao.

Las intervenciones orientativas forman parte de las labores de fiscalización que desarrolla la entidad para fortalecer la seguridad y promover mejores condiciones durante los desplazamientos de los pasajeros.

Buscan mejorar servicio público

La ATU señaló que estas acciones contribuyen a fortalecer una cultura de prevención entre los operadores, mediante información directa sobre las obligaciones y responsabilidades que deben asumir durante sus actividades.

El objetivo es que la orientación permita reducir la ocurrencia de infracciones y favorecer que conductores y empresas de transporte conozcan y respeten las normas vigentes.

Con más de 4.700 intervenciones orientativas realizadas durante 2026, la ATU continúa impulsando medidas preventivas para promover el respeto de las normas en el transporte público de Lima y Callao.

De esta manera, la entidad busca que la fiscalización no solo permita detectar incumplimientos, sino también prevenir que determinadas conductas terminen convirtiéndose en infracciones, contribuyendo a mejorar el servicio ofrecido a los usuarios.