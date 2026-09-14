Amy Winehouse cumpliría 43 años: así fue la carrera de la cantante que conquistó al mundo

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un día como hoy la icónica Amy Winehouse estaría de cumpleaños número 43. Aunque su carrera duró poquísimo, la británica pegó recontra fuerte en todo el mundo gracias a ese estilo propio y a sus canciones que se quedaron marcadas para siempre.

Amy Winehouse y el salto que la convirtió en estrella

La artista británica comenzó a sonar fuerte en la escena londinense, bien pegada a las raíces del jazz. Desde sus primeros pininos demostró que le sobraba talento, marcando la diferencia con un vozarrón único y canciones donde soltaba sin filtro todo lo que le tocaba vivir.

Por el 2003 lanzó 'Frank', su álbum debut. La prensa musical le dio el visto bueno de entrada y el público conectó con esta joven artista que combinaba jazz, soul y pop con una soltura bárbara.

Pero el verdadero bombazo llegó en 2006 con 'Back to Black'. De la mano del productor Mark Ronson y con una fuerte influencia del soul de los años sesenta, Winehouse encontró un sonido que terminó convirtiéndola en una estrella mundial.

'Rehab', 'Back to Black', 'You Know I'm No Good' y 'Tears Dry on Their Own' se volvieron algunos de sus temas más conocidos y llevaron el disco a lo más alto. De pronto, Amy ya no era solo una cantante destacada de Londres: estaba entre las grandes figuras de la música internacional.

Los Grammy y una carrera que terminó demasiado pronto

El golpe definitivo en su carrera se dio en febrero de 2008, cuando se metió al bolsillo nada menos que cinco premios Grammy. Se coronó con los trofeos a Mejor Artista Revelación, Grabación y Canción del Año por la icónica 'Rehab', y Mejor Álbum Pop por 'Back to Black'.

Aquella noche hizo historia al convertirse en la primera mujer británica en ganar cinco Grammy en una misma edición. Sin embargo, no pudo estar físicamente en Los Ángeles debido a problemas con su visado y recibió los premios mediante una conexión vía satélite desde Londres.

Mientras su carrera estaba por las nubes, Amy la pasaba mal en lo personal, peleando contra las adicciones entre las cámaras y la persecución de la prensa.

Lamentablemente, el 23 de julio de 2011 la encontraron sin vida en su casa de Camden, en Londres, con solo 27 años. Las investigaciones confirmaron que falleció por una intoxicación alcohólica tras estar un tiempo limpia.

A 43 años de su nacimiento, Amy Winehouse sigue bien viva en la memoria colectiva por ese vozarrón, su talento para componer y la exitosa carrera que construyó como cantante con temazos de la talla de 'Rehab' y 'Back to Black'.