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Keiko Fujimori inaugura Sistema de Riego para impulsar la producción agropecuaria en Paccaritambo

La presidenta Keiko Fujimori, junto con el titular del Midagri, inauguró una infraestructura que permitirá almacenar agua y ampliar el riego tecnificado para fortalecer la producción agrícola en Paccaritambo, Cusco.

Keiko Fujimori inaugura Sistema de Riegopara impulsar la producción agropecuaria
Keiko Fujimori inaugura Sistema de Riegopara impulsar la producción agropecuaria (Composición: Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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La presidenta Keiko Fujimori inauguró el Sistema de Riego Paccaritambo, ubicado en la provincia de Paruro, Cusco, durante una jornada de apoyo a los productores agrarios de la región. 

La infraestructura demandó una inversión superior a S/28 millones y permitirá almacenar 0,72 millones de metros cúbicos de agua para atender las necesidades de los agricultores de la zona. 

Ampliarán riego tecnificado

El proyecto contempla la implementación de riego tecnificado por aspersión en 284 hectáreas de cultivos, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua y contribuir al desarrollo de la actividad agropecuaria. 

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Durante su visita a Paccaritambo, Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y participó en actividades dirigidas a los productores locales.

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Entregaron apoyo agrícola

Como parte de la jornada, se realizó la entrega de bienes de Agro Rural y semillas del INIA. Entre los productos distribuidos estuvieron seis kits de picadoras para conservación de forraje y semillas destinadas a distintos cultivos. 

Asimismo, se entregaron recursos a organizaciones de mujeres productoras mediante cheques de Agroideas, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena 2026.

En total, 78 organizaciones de mujeres agrarias, integradas por 739 productoras de 18 regiones, recibirán este respaldo para impulsar sus planes de negocio y fortalecer su autonomía económica. 

La jornada desarrollada en Cusco forma parte de las acciones de apoyo al sector agrario impulsadas por el Gobierno, mientras que el nuevo sistema de riego busca mejorar el acceso al agua para los cultivos y fortalecer la producción agropecuaria de Paccaritambo. 

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