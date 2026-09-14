Keiko Fujimori anunció que la currícula escolar no incluirá ningún tipo de ideología

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori anunció que la nueva currícula escolar no incluirá la llamada "ideología de género" y que priorizará datos, estadísticas e información real.

El anuncio se realizó durante la presentación del Plan Nacional de Educación, donde también se planteó reforzar la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación cívica de los estudiantes.

Fujimori cuestiona resultados educativos

La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes 14 de septiembre que la nueva currícula escolar será actualizada después de diez años y estará orientada a fortalecer los aprendizajes fundamentales de los estudiantes.

La mandataria realizó esta declaración durante la presentación del Plan Nacional de Educación, en la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas, ubicada en Santa Anita.

Durante su intervención, Fujimori lamentó los resultados obtenidos por los estudiantes peruanos en la evaluación PISA, especialmente en matemáticas y comprensión lectora.

A partir de este diagnóstico, sostuvo que el sistema educativo requiere una actualización que priorice contenidos verificables y herramientas que permitan a los escolares desarrollar sus capacidades.

"La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología , tiene que tener datos, estadísticas, información real", afirmó la presidenta.

El anuncio sobre la llamada "ideología de género" se convirtió en uno de los puntos centrales de su exposición. La mandataria planteó que los contenidos escolares deben responder a una formación basada en información y conocimientos, en lugar de interpretaciones ideológicas.

La propuesta se suma a los cambios anunciados para el currículo nacional, cuyo objetivo es mejorar el desempeño académico y fortalecer la preparación de los estudiantes.

Ministro de Educación respalda cambios

El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó en qué consiste el retiro de ideologías de materiales educativos que forma parte del Plan de Educación 2026-2031. Aclaró que será retirada toda interpretación interesada de la historia en el tema de la lucha contra el terrorismo.

"Vamos a retirar toda interpretación que se haga muchas veces interesada de la historia...En el tema de las luchas que algunos consideran fue una lucha, una guerra civil, en realidad hubo terrorismo, sencillamente...Y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico, pero no como una connotación ideológica", puntualizó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó en qué consiste el retiro de ideologías de materiales educativos que forma parte del Plan de Educación 2026-2031. Aclaró que será retirada toda interpretación interesada de la historia en el tema de... pic.twitter.com/4LzXasfcvb — Exitosa Noticias (@exitosape) September 14, 2026

La nueva currícula contempla el fortalecimiento de áreas como comprensión lectora, razonamiento matemático, orientación técnica, educación cívica y ética. Estos contenidos fueron presentados como parte de una estrategia para atender las deficiencias educativas identificadas en el país y mejorar la formación integral de los escolares.

La discusión sobre los contenidos que deben integrar la currícula escolar continuará en el marco de la actualización anunciada por el Gobierno. La propuesta de Fujimori plantea una enseñanza centrada en información verificable, mientras que el debate educativo también abarca la formación ciudadana, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del pensamiento crítico.