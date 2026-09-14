MEF alerta que su cuenta oficial fue vulnerada y las publicaciones no representan al ministerio

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes 14 de septiembre que su cuenta oficial en la plataforma X fue vulnerada, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para recuperar el acceso y restablecer el control de la cuenta institucional.

Ministerio de Economía anuncia que su cuenta oficial fue vulnerada

Por medio de la publicación de un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el Ministerio de Economía advirtió a la ciudadanía sobre la situación de vulneración que ocurrió con la plataforma X y precisó que cualquier publicación realizada desde dicho medio mientras dure el proceso de recuperación no corresponde a comunicaciones oficiales.

"Informamos a la ciudadanía que la cuenta oficial del MEF en X ha sido vulnerada. Se han activado los protocolos correspondientes para recuperar el acceso", señaló la institución.

Exhortó a los ciudadanos a tomar precauciones

Asimismo, la institución pública les pidió a los ciudadanos a que tomen precauciones frente a los contenidos que puedan aparecer en el perfil del MEF, ya que no cuentan con el respaldo de la entidad.

Dicha advertencia se da en un contexto en el que la institución pueda ser utilizada para comunicar decisiones, anuncios, medidas económicas u otra información que pueda ser de interés nacional.

Frente a ello, el MEF detalló que, mientras se resuelve el incidente, las publicaciones difundidas en las cuenta de X no deben ser consideradas como pronunciamientos oficiales.

Se informará cuando la cuenta sea restablecida

La entidad indicó que "informará oportunamente cuando la cuenta haya sido recuperada", con el objetivo de que los ciudadanos puedan identificar nuevamente las comunicaciones legítimas emitidas a través de dicha plataforma.

Hasta que se concrete la recuperación de la cuenta, el MEF mantiene activa la alerta sobre cualquier contenido que pueda ser difundido desde el perfil vulnerado. Para ello, la institución recordó la importancia de verificar la procedencia de los mensajes y evitar compartir información que no haya sido confirmada a través de sus canales oficiales.

El incidente ocurre en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en una de las principales vías de comunicación entre las entidades del Estado y la ciudadanía, por lo que la seguridad de sus cuentas resulta fundamental para evitar la difusión de información falsa o ajena a las posiciones oficiales.

Finalmente, con este comunicado, el Ministerio de Economía alerta que su cuenta oficial fue vulnerada y las publicaciones no representan a la institución.