La ruta que recorrerá el papa León XIV durante su visita a Chiclayo el 13 y 14 de noviembre

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 13 y 14 de noviembre próximo el papa León XIV visitará Chiclayo, lo que demandará una reorganización del tránsito, habilitar nuevos accesos y el despliegue de logística por el millón de personas que podrían llegar a la provincia. Su recorrido iniciará en Pimentel y en el último día se colocará un escenario en el centro y pantallas.

Preparan símbolos religiosos para visita papal

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, informó que objetos religiosos y emblemáticos de los fieles chiclayanos serán trasladados para acompañar las celebraciones previstas para los días 13 y 14 de noviembre, con motivo de la llegada del Sumo Pontífice.

"Finalmente veremos mucha gente los días 13 y 14 de noviembre, y serán días de mucha peregrinación. Va a llegar la Cruz de Motupe, la Cruz de Chalpon y la de Penachi. Vamos a hacer una celebración cristiana nunca antes vista en la región Lambayeque", afirmó.

Pantallas transmitirán misas en zonas estratégicas

Jorge Pérez brindó detalles sobre la instalación de pantallas para que los fieles puedan seguir de cerca las misas, así como de las calles donde serán colocadas. Además, adelantó que se prevé la realización de diversas presentaciones durante las celebraciones.

"Vamos a colocar pantallas y equipos de sonido de varios puntos estratégicos, no solamente en el parque principal, si no también en las zonas aledañas, sobre todo en la Balta. En las avenidas San josé y Elías Aguirre con dirección a la avenida Gonzáles. En las calles 7 de Enero y Saenz Peña no va a ser posible entrar ni con carro ni a pie. (...) Habrán presentaciones artísticas, vendrán muchas diócesis de muchas partes del país y se darán cánticos y rezos", sostuvo.

Habilitan acceso adicional hacia Pimentel

Asimismo, añadió que se habilitará un cuarto acceso para quienes se desplacen hacia los puntos que visite León XIV. También señaló que se brindarán facilidades de traslado a los fieles con dificultades de movilidad para que puedan llegar a los distintos recintos.

"Tenemos tres accesos hacia Pimentel y vamos a habilitar un cuarto acceso. La entrada principal va a ser Chiclayo-Pimentel, posiblemente habrán restricciones de vehículos hasta el Colegio de Ingenieros aproxidamamente. Se va a disponer de buses para el traslado de personas de mayor edad y discapacitadas para que lleguen a su punto específico de cada parroquia", precisó.

De esta manera, la visita del papa León XIV a Chiclayo, prevista para el 13 y 14 de noviembre, implicará un amplio despliegue logístico y cambios en el tránsito para recibir a la gran cantidad de fieles que llegarán a la provincia. El recorrido comenzará en Pimentel y culminará con una celebración en el centro de la ciudad, donde se instalarán un escenario y pantallas para los asistentes.