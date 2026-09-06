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Lluvias extremas generarían activación de quebradas en tres regiones durante las próximas 24 horas: INDECI emite alerta roja

A través de una nueva alerta, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, señaló que en las próximas horas se presentarán precipitaciones capaces de activar quebradas en tres regiones del país.

Advierten activación de quebradas por intensas lluvias en cinco regiones.
Advierten activación de quebradas por intensas lluvias en cinco regiones. MTC

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 06/09/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta

¿Cuáles son las localidades en alerta?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de hasta extrema intensidad en las algunas provincias de las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno

Según el Aviso N.º 159-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este lunes 7 de septiembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

  1. Cusco: Calca y La Convención.
  2. Madre de Dios: Manu.
  3. Puno: Azángaro, Huancané y San Antonio de Putina.

Cabe señalar que, el pasado 1 de septiembre, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 803 distritos de 154 provincias de 22 regiones y la Provincia Constitucional del Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, en el marco de la llegada del Fenómeno El Niño, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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