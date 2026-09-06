Separan a trabajador del aeropuerto Jorge Chávez tras denuncia por transferirse dinero desde celular de pasajera

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/09/2026
Una pasajera denunció que un trabajador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez habría utilizado su teléfono celular para realizar una transferencia de S/300 mediante Yape mientras verificaba sus documentos antes de su viaje.
Según el relato de Crys Uchuya, creadora de contenido, ella había utilizado previamente la aplicación para pagar un servicio de taxi, por lo que esta quedó abierta en segundo plano en su dispositivo. Posteriormente, entregó su celular junto con su tarjeta de embarque y pasaporte durante el control.
La pasajera aseguró que, mientras el trabajador revisaba sus datos, habría manipulado el teléfono y realizado la operación hacia una cuenta personal. Al recuperar el dispositivo, revisó sus movimientos y detectó la transferencia aproximadamente un minuto después.
Trabajador devolvió dinero
Al advertir la operación, Uchuya reclamó inmediatamente al trabajador, quien, según su versión, procedió a devolverle los S/300 en ese mismo momento.
Pese a recuperar el dinero, la pasajera decidió presentar una denuncia ante la comisaría del terminal aéreo. De acuerdo con su testimonio, inicialmente habría encontrado dificultades para continuar con el procedimiento debido a que el monto ya había sido restituido.
El caso fue posteriormente difundido públicamente y generó una respuesta de Lima Airport Partners (LAP), empresa encargada de la operación del aeropuerto.
LAP anunció medidas inmediatas
Tras conocer la denuncia, LAP confirmó la separación del trabajador involucrado y anunció que se adoptaron medidas adicionales mientras se esclarecen los hechos.
La empresa también informó que el personal que compartía turno con el colaborador fue suspendido preventivamente, como parte de las acciones adoptadas durante el proceso de investigación.
El caso continúa bajo evaluación de las autoridades correspondientes, mientras se busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la transferencia.
La denuncia vuelve a poner atención sobre los protocolos de revisión de pasajeros y manipulación de dispositivos personales dentro del terminal aéreo. LAP deberá determinar, junto con las investigaciones correspondientes, las responsabilidades derivadas de este incidente.