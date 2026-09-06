Separan a trabajador del aeropuerto Jorge Chávez tras denuncia por transferirse dinero desde celular de pasajera

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una pasajera denunció que un trabajador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez habría utilizado su teléfono celular para realizar una transferencia de S/300 mediante Yape mientras verificaba sus documentos antes de su viaje.

Según el relato de Crys Uchuya, creadora de contenido, ella había utilizado previamente la aplicación para pagar un servicio de taxi, por lo que esta quedó abierta en segundo plano en su dispositivo. Posteriormente, entregó su celular junto con su tarjeta de embarque y pasaporte durante el control.

#aeropuertoperu #denunciapublica #storytime #viral ♬ original sound - 𝓂༯ @crysuchuya Malísima experiencia en el aeropuerto Jorge Chávez!!! 1 si el chico trabaja como tiene su teléfono al alcance, 2. Como el jefe de aeropuerto me va a pedir ya no haga la denuncia que te puedo hacer pasar al salón VIP, 3. No me quejo del área policial pero la parte de exponer la información del agraviado en frente del agraviante me parece nefasto y 0 protección a estas alturas no sabemos quién es quién puede ser y teniendo mis datos hasta dirección porque gritó mi dirección de dni que más podría hacer este sujeto... Por favor siempre alerta a sus cosas hoy me sentí vulnerada!!!! #yape

La pasajera aseguró que, mientras el trabajador revisaba sus datos, habría manipulado el teléfono y realizado la operación hacia una cuenta personal. Al recuperar el dispositivo, revisó sus movimientos y detectó la transferencia aproximadamente un minuto después.

Trabajador devolvió dinero

Al advertir la operación, Uchuya reclamó inmediatamente al trabajador, quien, según su versión, procedió a devolverle los S/300 en ese mismo momento.

Pese a recuperar el dinero, la pasajera decidió presentar una denuncia ante la comisaría del terminal aéreo. De acuerdo con su testimonio, inicialmente habría encontrado dificultades para continuar con el procedimiento debido a que el monto ya había sido restituido.

El caso fue posteriormente difundido públicamente y generó una respuesta de Lima Airport Partners (LAP), empresa encargada de la operación del aeropuerto.

Respuesta de la cuenta oficial del Aeropuerto Jorge Chávez en el video (Captura)

LAP anunció medidas inmediatas

Tras conocer la denuncia, LAP confirmó la separación del trabajador involucrado y anunció que se adoptaron medidas adicionales mientras se esclarecen los hechos.

La empresa también informó que el personal que compartía turno con el colaborador fue suspendido preventivamente, como parte de las acciones adoptadas durante el proceso de investigación.

#COMUNICADO✈️🚨

Sobre la denuncia registrada por una pasajera en la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informamos lo siguiente 👇 pic.twitter.com/24xjyeG3gA — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 6, 2026

El caso continúa bajo evaluación de las autoridades correspondientes, mientras se busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la transferencia.

La denuncia vuelve a poner atención sobre los protocolos de revisión de pasajeros y manipulación de dispositivos personales dentro del terminal aéreo. LAP deberá determinar, junto con las investigaciones correspondientes, las responsabilidades derivadas de este incidente.