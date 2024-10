"La vida humana ya no tiene ningún valor": Harold Forsyth condena crimen de profesor en colegio de Ate

En entrevista con Exitosa, el embajador Harold Forsyth se pronunció sobre el asesinato del docente Julio Pacheco en una institución educativa de Ate.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el diplomático indicó que este crimen es una muestra de que en el Perú la vida humana ya no tiene ningún valor. Frente a ello, señaló que solo queda cambiar a las autoridades.

"Este tema de las extorsiones es lo que rebalsa el vaso. Lo que ha ocurrido ayer con este profesor demuestra que la vida humana ya no tiene ningún valor en el Perú. ¿Ahora qué hacemos? Ya no queda otra que confiar en la sabiduría del pueblo a la hora de elegir a un nuevo gobernante y Congreso, ya no queda otra salida", declaró para nuestro medio.