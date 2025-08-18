Poder Judicial inhabilita a Elio Riera, exabogado de Alberto Fujimori, para ejercer su profesión

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En los últimos meses, Elio Riera, abogado penalista, cobró gran protagonismo en el ambiente político nacional. Todo comenzó cuando fue anunciado como defensor legal del expresidente Alberto Fujimori. A partir de ahí, el letrado tomó más de un caso mediático convirtiéndolo en un invitado recurrente en los programas políticos.

Poder Judicial inhabilita a Elio Riera

Sin embargo, el legista ahora se encuentra impedido de ejercer sus funciones luego de un fallo del Poder Judicial. A través de la Corte Superior de Justicia de Lima, específicamente el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, anunció su inhabilitación temporal por un periodo de tres meses por haber 'quebrantado los deberes de veracidad'.

"Suspender en el ejercicio de la profesión al señor abogado Elio Riera por el plazo de tres meses por quebrantamiento de los deberes de veracidad previstos en el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ordenó la inscripción de la presente sanción tanto en el Colegio de Abogados de Lima, así como en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima", así lo indica el documento del órgano de justicia nacional.

A su vez, este fallo también ordena a Silvia Barrera Vásquez, exalcaldesa de Villa María del Triunfo y que ha sido vinculada al exsecretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, a presentar a un nuevo abogado en el plazo de 24 horas.

Como se recuerda, el letrado actualmente tiene a su cargo la defensa legal de Andrés Hurtado quien se encuentra privado de libertad por los presuntos delitos de cohecho activo específico en agravio del Estado y tráfico de influencias.

Elio Riera se defiende y anuncia acciones legales

Como era de esperarse, Elio Riera utilizó sus redes sociales para manifestar sobre este fallo en su contra que lo prohíbe de ejercer la profesión del derecho. De acuerdo a su parecer, el juez encargado de su caso se habría ofendido y dio a entender que tomará acciones legales para revertir esta decisión.

"Ante un cuestionamiento tan grave de un juez que al parecer se habría sentido ofendido por una recusación y una queja ante el Órgano de Control Interno, nos queda utilizar los mecanismos legales pertinentes para demostrar su error", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

De esta manera, el Poder Judicial inhabilitó temporalmente a Elio Riera por quebrar ciertos puntos de la Ley Orgánica de este organismo. A su vez, el exabogado de Alberto Fujimori iniciará un procedimiento para demostrar su inocencia.