Fabián Bustos revela por qué decidió volver a Universitario: "No había mucho que pensar"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes atraviesa una etapa decisiva en el Torneo Clausura y, tras la salida de Héctor Cúper, encontró en Fabián Bustos al estratega indicado para asumir nuevamente el comando técnico. El entrenador argentino regresó a la institución crema con la misión inmediata de mantener al plantel en la pelea por el título del certamen y asegurar el ansiado tetracampeonato nacional, respaldado por la confianza de la directiva y el conocimiento de la estructura interna del club.

El factor determinante que aceleró el regreso al banquillo crema

Durante su presentación oficial en la sala de prensa del club, el técnico de 57 años detalló los motivos que influyeron en su determinación para aceptar la oferta del conjunto estudiantil. El estratega remarcó que la vigencia del proyecto deportivo y el nivel de organización institucional fueron aspectos claves para sellar su vinculación sin mayores dilaciones.

"¿Quién no va a querer volver a un club tan grande y exitoso? No había mucho que pensar. Nos motiva el club, la forma en cómo está organizada"

Tras estas palabras, el estratega merengue enfatizó que retornar a una institución donde ya cosechó logros representa un compromiso mayor frente a la exigencia de los hinchas. Asimismo, indicó que el grupo de trabajo se encuentra plenamente capacitado para asumir el control operativo del equipo en esta recta determinante de la temporada.

🗣️🟡: "𝗛𝗘 𝗜𝗗𝗢 𝗔 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗕𝗨𝗘𝗡𝗢𝗦, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗟𝗔 '𝗨' 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗘 𝗛𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗠𝗜 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔. 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦, 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥. 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟... pic.twitter.com/kabcoT07bb — Enrique Vega (@enriquevega__) October 1, 2026

Un reto histórico y la sintonía con las aspiraciones de la hinchada

El estratega argentino analizó también el contexto deportivo en el que asume el mando y la alineación de objetivos entre el cuerpo técnico, los futbolistas y la afición. Para el entrenador, disputar las instancias finales del campeonato con opciones claras al título sitúa al plantel en un escenario favorable que debe ser aprovechado desde la preparación táctica.

"Siento que lo que quiere la gente de la U es lo mismo. Siento que es un momento ideal, es un momento histórico. Tenemos muchas posibilidades. Es un análisis más para la dirigencia"

En esa línea, Bustos sostuvo que el plantel cuenta con la experiencia y jerarquía necesarias para afrontar los compromisos restantes del calendario bajo la presión habitual que exige la camiseta crema. El comando técnico enfocará sus labores en afinar los aspectos colectivos para maximizar el rendimiento individual de cada uno de sus dirigidos en el terreno de juego.

"En ese sentido, Fabián Bustos" asume formalmente la conducción del primer equipo con la consigna de devolverle la regularidad futbolística a Universitario de Deportes y concretar los objetivos trazados para la presente campaña de la Liga 1.