Pensión 65 iniciará PAGO de S/ 350 el 5 de octubre: ¿quiénes se verán beneficiados del padrón V?

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pensión 65 iniciará el lunes 5 de octubre el pago de la subvención económica de S/350 correspondiente al padrón V (setiembre-octubre). Conoce quiénes se verán beneficiados con el programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

¿Quiénes reciben los S/350 de Pensión 65?

De acuerdo al comunicado, más de 824 mil usuarios del programa Pensión 65 del Midis podrán cobrar el monto de S/ 350, correspondiente al padrón V.

Este pago está dirigido a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y se realizará a nivel nacional en agencias del Banco de la Nación, así como en cualquier agente o cajero Multired gracias al uso de la tarjeta de débito.

"A la fecha, hay 760 mil adultos mayores coberturados por el Midis que utilizan esta importante herramienta que brindamos en campañas de modernización del cobro. Además, el personal del programa sigue capacitando a la población para que sepa usar este instrumento y conozca la importancia de no compartir su clave secreta", detalló la ministra Maritza Canales.

Plataforma Yachaq: verifica si eres beneficiario de Pensión 65

Para saber si eres uno de los beneficiarios del pago de Pensión 65, se pone a disposición la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la opción "Infórmate aquí". Digita el número del DNI del adulto mayor. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla. Haz clic en "Buscar".

Cabe precisar que el mayor número de usuarios para el pago de la subvención económica del padrón V se encuentra en Cajamarca, con 90 204. La lista continúa con Lima (74 298), Puno (72 529), Piura (64 402), Cusco (58 344), Áncash (47 934), La Libertad (42 007), Ayacucho (41 107), Junín (39 655), Loreto (39 401), Huánuco (37 420), San Martín (35 942) y Apurímac (32 928).

Luego se encuentran Huancavelica (29 034), Lambayeque (26 905), Amazonas (20 534), Ucayali (19 333), Arequipa (15 878), Pasco (9499), Ica (9066), Tumbes (7003), Tacna (4345), Moquegua (3978) y Madre de Dios (2605).

Aplicativo Yachaq brinda información sobre pago de Pensión 65.

Requisitos para ser afiliado a Pensión 65

La plataforma Yachaq también brinda información sobre los requisitos para solicitar la afiliación al programa de Pensión 65 y te permite absolver todas las dudas que tengas sobre esta subvención. Algunos de los requerimientos son:

Tener 65 años o más.

Contar con DNI.

Encontrarse en condición de pobreza extrema según la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Consulta tu clasificación a través de este ENLACE.

según la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Consulta tu clasificación a través de este ENLACE. No ser pensionistas (ONP o AFP) ni recibir subvenciones de EsSalud.

de EsSalud. Presentar declaración jurada, con datos personales incluyendo el número de DNI.

Si cumple estos requerimientos, deberá llenar y firmar un formato de declaración jurada o Formulario 1000 en su municipio. Finalmente, Pensión 65 destaca que continuarán realizando campañas de tarjetización y capacitaciones en diferentes puntos del país, con el objetivo de modernizar el proceso de cobro y que la población sea parte de una adecuada inclusión financiera.

Así, desde este lunes 5 de octubre, los adultos mayores incluidos en el padrón V (septiembre-octubre) podrán acceder a los S/ 350 de Pensión 65, siempre de acuerdo con la modalidad de cobro que tengan habilitada.