Reniec implementa DNI exprés por Elecciones Regionales y Municipales 2026

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional al sufragio de miles de ciudadanos en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó de manera excepcional el servicio de DNI exprés en 27 agencias a nivel nacional, que permite tramitar y recoger dentro de las 24 horas el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) por pérdida o robo.



El servicio estará disponible desde este jueves 1 de octubre hasta las 10:00 a.m. del domingo 4 de octubre, y podrán recogerse en agencias seleccionadas de Lima, Callao, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Ica, Loreto, Ucayali, Puno, Tacna y Arequipa.

¿Cómo se realiza el trámite?

El trámite se realizará únicamente de manera virtual a través de la página web institucional del Reniec, donde el ciudadano podrá efectuar la solicitud y seleccionar una de las agencias habilitadas para recoger el DNI, a cuyo listado se puede acceder en el siguiente ENLACE.



Los ciudadanos que tengan DNI azul y necesiten obtener por primera vez su DNI electrónico (DNIe) deberán realizar el trámite de "duplicado de DNI azul a electrónico" a través del aplicativo DNI BioFacial 3.0, disponible para celulares Android y iOS. La aplicación permite validar la identidad mediante reconocimiento facial y realizar la captura de la fotografía que será utilizada en el nuevo documento.



La fotografía debe tomarse con el rostro completamente visible, sin gorros, lentes ni otros elementos que lo cubran, frente a un fondo claro y sin sonreír. Una vez culminada esta etapa, el ciudadano continuará el trámite a través de la plataforma web del Reniec, sin necesidad de acudir a una agencia para realizar esta parte del procedimiento. En este caso el costo, por ser le primer DNI electrónico, es de S/ 30 y el código de pago es el 02121.



Para el trámite de duplicado de DNIe a DNIe deberá tener instalado el aplicativo ID Perú, que permite realizar la validación de identidad, y luego continuar con el trámite en la página web de Reniec. El costo del trámite es de S/ 33.



Los pagos deben realizar mediante el Yape, generando un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, ingresar el código en el aplicativo en Yapear servicios > Reniec y concluir el pago.



La ciudadanía deberá verificar el estado de su trámite a través de la plataforma institucional: https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano para conocer el momento en que su documento se encuentre listo para el recojo.



Con la implementación del DNI exprés, el Reniec reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la participación ciudadana en los procesos democráticos del país, especialmente en situaciones de emergencia que podrían impedir el ejercicio del sufragio.