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BTS en Lima: Renzo Reggiardo asegura que concierto "no está en riesgo" y convoca a Armys a participar en medidas de seguridad

Ante la llegada de BTS a nuestro país, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el concierto "no está en riesgo" y convocó a los fans a contribuir con propuestas que garanticen la seguridad durante el evento.

BTS en Lima: Reggiardo asegura que concierto "no está en riesgo"
BTS en Lima: Reggiardo asegura que concierto "no está en riesgo" (Composición Exitosa)

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/10/2026

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Ante la llegada de BTS a nuestro país, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el concierto "no está en riesgo". Asimismo, convocó a los ARMYs a contribuir con propuestas para evaluar medidas que permitan garantizar la seguridad durante el esperado evento.

Los conciertos de BTS en Lima no están en riesgo

La expectativa por los próximos conciertos que la banda de K-pop, BTS, brindará en el estadio San Marcos es cada vez más alta en los fanáticos peruanos más aún cuando ya se conoció que ya se encuentran en Colombia, primer país de Latinoamérica en el que se presentarán, como parte de su gira mundial 'BTS World Tour Arirang'.

En paralelo, a raíz de lo sucedido con la suspensión de la segunda presentación en la capital del cantante británico Robbie Williams en Arena 1 que derivó en la clausura de este recinto debido a fallas graves de seguridad y evacuación detectadas en el primer show.

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