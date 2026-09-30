El papa León XIV descarta que la extrema derecha alemana tenga bases cristianas

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la rueda de prensa a bordo del avión papal, el papa León XVI analizó el auge de la ultraderecha en Alemania al regresar de su viaje a Francia. El pontífice declaró ante los medios internacionales su preocupación por el extremismo político y creencias religiosas.

Explicó que la extrema derecha germana "a menudo combina sus postulados con cierta forma de religiosidad que no constituye una expresión auténtica del cristianismo". Además, enfatizó que la verdadera base evangélica se aleja de cualquier manifestación política que se encuentre vinculada a la polarización o el odio.

Rechazo al extremismo político

El pontífice argumentó frente a los periodistas presentes que "los valores del Evangelio, que no se basan en el odio ni en la división, sino en la comprensión, la compasión, y el acompañamiento", deben prevalecer en la sociedad actual. Subrayó la urgente necesidad de orientar las acciones políticas hacia metas constructivas, ignorando el extremismo político.

Respecto a la participación ciudadana activa en los procesos democráticos, el líder católico manifestó llegar a personas de buena voluntad interesada en estos temas.

"Espero profundamente, y con suerte la Iglesia también puede ser parte de esto, que podemos encontrar maneras de, por así decirlo, llegar a una mayoría de personas de buena voluntad". mencionó en su objetivo es promover compromisos enfocados en el bien común global.

La máxima autoridad eclesiástica advirtió durante el viaje que los ciudadanos deben tomar decisiones sumamente claras para evitar apoyar aquellas ideas radicales "que tal vez causen mucho más daño del que somos conscientes ahora mismo". Finalmente, el papa sentenció de forma categórica que la institución religiosa predica "la vida y no destrucción, división y odio".

Discurso en el papa avión

Llamado al cese de conflictos bélicos

El representante vaticano abordó la crisis geopolítica actual y la necesidad de promover soluciones diplomáticas a los conflictos internacionales. En este contexto, remarcó el compromiso que asume la iglesia para reunir a los mandatarios en torno a negociaciones pacíficas que detengan los enfrentamientos armados.

"la iglesia tiene una responsabilidad de promover esos valores invitando continuamente a líderes como de Rusia, Ucrania y otros países a venir a sentarse a dialogar". Declaró la máxima autoridad de la iglesia.

Asimismo, el pontífice manifestó su preocupación por el incremento del gasto financiero destinado al equipamiento bélico y al armamento nuclear. Denunció que el dinero de fondos públicos enriquecen a un sector reducido, en lugar de destinarse a resolver graves problemáticas sociales de carácter global.