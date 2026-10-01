Renzo Reggiardo inicia marcha blanca de la Vía Expresa Grau y supervisa primera prueba operativa

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dio inicio este jueves 1 de octubre a la marcha blanca de la Vía Expresa Grau y supervisó la primera prueba operativa con pasajeros. La actividad forma parte de las evaluaciones previas al inicio del servicio regular, previsto para diciembre.

Reggiardo supervisó primera prueba operativa

Antes de esta etapa se realizó una "marcha en vacío", en la que los buses recorrieron la infraestructura sin pasajeros para comprobar el funcionamiento del nuevo tramo. Con el inicio de la marcha blanca, las pruebas pasaron a desarrollarse con usuarios.

Durante la supervisión, Reggiardo informó que la marcha blanca se desarrollará durante octubre y noviembre, mientras que la operación permanente de la Vía Expresa Grau está prevista para diciembre. Esta etapa permitirá continuar con las pruebas del servicio y su funcionamiento con pasajeros.

Alcalde Renzo Reggiardo supervisando obras

El nuevo tramo tiene aproximadamente 2,8 kilómetros y prolonga el recorrido desde la Estación Central. La ruta contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, además de una conexión prevista con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

El alcalde también señaló que el servicio estará disponible este domingo 4 de octubre, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con lo informado por Reggiardo, los votantes podrán utilizar este tramo para desplazarse durante la jornada electoral.

¡𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧, 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬! 📢



¡𝐄𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐮! 🚌



Del 1 al 6 de octubre, podrás participar del periodo de prueba de la conexión Estación Central - Abancay - Andahuaylas - Parinacochas. pic.twitter.com/5uR8naLqOw — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 29, 2026

Marcha blanca tendrá recorrido entre estaciones

La primera etapa de pruebas comprende el recorrido entre la Estación Central y Parinacochas, en ambos sentidos. El funcionamiento permitirá evaluar el desplazamiento de los buses y las condiciones del servicio antes de su puesta en operación regular.

La marcha blanca comenzará con un horario de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. y se extenderá inicialmente hasta el martes 6 de octubre. Durante este periodo se realizarán las primeras pruebas con usuarios en el nuevo corredor.

Pasajeros probaron el servicio.

El recorrido incorpora las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, que forman parte de la ampliación del Metropolitano por la Vía Expresa Grau. La infraestructura busca integrar este servicio con la Línea 1 mediante la conexión ubicada en la avenida Aviación.

Reggiardo indicó que, después de esta etapa, el servicio pasará a su funcionamiento habitual. A partir de diciembre se empezará con el servicio como habitualmente se da y se brinda, según indicaciones del alcalde, al referirse al siguiente periodo de operación de la Vía Expresa Grau.