LAP asegura que nuevo aeropuerto Jorge Chávez puede operar sin estar al 100%: "No es necesario"

El gerente general de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, afirmó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará listo para su inauguración el próximo 30 de marzo, aunque es posible que no se alcance el 100% de operatividad, de acuerdo con sus estimaciones.

En entrevista con Canal N, el representante de LAP precisó que todas las instalaciones y sistemas esenciales están en funcionamiento, incluyendo el aire acondicionado, monitores, perifoneo, sistemas de equipaje y dispositivos de control.

"No conozco ninguna infraestructura que haya comenzado al 100%. Con este nivel de avance, estamos en condiciones de operar un aeropuerto seguro (...) No es necesario que esté al 100%. El 99.4% significa que todos los equipos están, todas las instalaciones están operativas. Controlamos aire acondicionado, sistema de equipaje, monitores, sistema de perifoneo, gadgets de control", declaró.

No obstante, reconoció que persiste una observación menor relacionada con el abastecimiento de combustible, la cual deberá ser solucionada en los próximos días antes de la apertura del terminal. Salmón subrayó que, si se identifican problemas de seguridad en la fecha programada, la inauguración del aeropuerto no se llevará a cabo.

"Si esa planta no tiene los permisos, no va a operar. Eso le hemos dicho a las aerolíneas y a los ministros. Una planta de combustible es un elemento importantísimo para un aeropuerto (...) Nosotros estamos comprometidos con la seguridad. No estamos corriendo para evitar una multa sino para que la operación sea segura para la población", agregó.