Papa León XIV en Chiclayo: misa del sumo pontífice reunirá imágenes religiosas de cuatro regiones

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La misa que celebrará el papa León XIV el próximo 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel contará con imágenes de distintas regiones del norte peruano. El anuncio fue realizado por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, quien presentó las principales devociones participantes.

Imágenes religiosas de Piura, Tumbes y Áncash llegarán a Lambayeque

Entre las imágenes anunciadas se encuentran la Virgen de las Mercedes de Paita, el Señor Cautivo de Ayabaca, ambos de Piura, y la Cruz de la Evangelización de Tumbes. También estará presente San Pedrito de Chimbote, una de las principales representaciones religiosas de la región.

El monseñor Edinson Farfán declaró para Exitosa que todavía no podía precisar cuántas imágenes participarían en la celebración. Sin embargo, mencionó algunas de las representaciones más importantes que llegarán para acompañar al santo padre durante su visita.

Asimismo, el obispo destacó la presencia de las principales devociones piuranas, entre ellas la Virgen de las Mercedes, conocida popularmente como la "Mechita", y el Señor Cautivo de Ayabaca.

"Dar un número exacto no podría decirles, sin embargo, puedo manifestar cuáles son las imágenes más significativas", declaró.

La delegación de Tumbes también estará representada por la Cruz de la Evangelización, una imagen religiosa muy querida en esa región. A esta participación se le sumará San Pedrito de Chimbote, que llegará desde Áncash para formar parte de la celebración multitudinaria.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Como parte de la llegada del papa León XIV a la región Lambayeque, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, anunció que una serie de imágenes religiosas de diferentes partes del país arribarán a la ciudad para ser parte de la misa del 13 de noviembre entre las que destacan: la Cruz de la Evangelización (Tumbes), la Virgen de las Mercedes de Paita (Piura) y el Señor Cautivo de Ayabaca (Piura), San Pedrito de Chimbote (Áncash), más los principales santos lambayecanos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

Estas son las imágenes de Lambayeque que acompañarán al papa

La región anfitriona también tendrá una importante representación religiosa. Entre sus imágenes anunciadas figuran la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, el Señor de los Milagros de Chiclayo y el Niño Milagro de Ciudad Eten.

El obispo mencionó también a Santa Rosa de Lima de José Leonardo Ortiz, la Virgen de Túcume y la Virgen Inmaculada Concepción de Chiclayo. Estas representaciones se sumarán a las que vienen de otras regiones para acompañar al papa.

Las imágenes participarán durante la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, como parte de las actividades previstas por la visita del papa León XIV a Lambayeque. La celebración religiosa será el viernes 13 de noviembre.

El anuncio también contempla la posibilidad de incorporar nuevas representaciones religiosas a la lista durante los próximos días. De tal forma, las delegaciones de distintas localidades del norte podrán sumarse a la jornada que reunirá al pontífice y a miles de fieles.

La presencia de estas imágenes religiosas será uno de los elementos de la misa papal en Pimentel. La Virgen de las Mercedes, el Señor Cautivo de Ayabaca, la Cruz de Motupe y las demás devociones anunciadas acompañarán al papa León XIV durante su visita a Lambayeque.