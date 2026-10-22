Lima tiene cada vez menos hijos: fecundidad cae a 1,11 por mujer y San Borja registra la tasa más baja

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Metropolitana atraviesa una transformación demográfica marcada por la disminución de la fecundidad. En apenas diez años, el promedio de hijos por mujer pasó de 2,2 en 2015 a 1,11 en 2025, una reducción que evidencia cambios en la composición de las familias y en el crecimiento poblacional de la capital.

De acuerdo con cifras recopiladas del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), San Borja registra la tasa más baja entre los distritos limeños, con 0,80 hijos por mujer. El indicador refleja una tendencia que no afecta por igual a todos los sectores de la ciudad, pues existen diferencias importantes entre distritos.

La reducción de la fecundidad también se observa a escala nacional. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, difundida por el INEI en junio de 2026, el Perú registra un promedio de 1,7 hijos por mujer. La tasa alcanza 1,6 en el área urbana y 2,5 en la rural.

¿Qué distritos de Lima registran menos hijos por mujer?

Después de San Borja, Chaclacayo presenta una tasa de 0,85 hijos por mujer, seguido de Pueblo Libre con 0,94. También figuran por debajo de un hijo por mujer San Miguel con 0,96; Los Olivos, con 0,97; y Santiago de Surco, con 0,98.

En el otro extremo se encuentra Pucusana, que registra un promedio de 1,84 hijos por mujer. Le siguen Jesús María, con 1,76, y Lince, con 1,67. Estas diferencias muestran que la evolución demográfica presenta características particulares en cada distrito.

Como referencia, una tasa de aproximadamente 2,1 hijos por mujer suele considerarse el nivel de reemplazo generacional, es decir, el necesario para mantener estable una población a largo plazo sin considerar los efectos de la migración. El promedio de Lima Metropolitana se encuentra considerablemente por debajo de ese valor.

Menos niños y más adultos mayores: el desafío para el Perú

La caída de la fecundidad coincide con un cambio en la estructura de edades de la población peruana. Según datos del INEI, las personas de 60 años a más representaban el 5,7 % de la población en 1950, mientras que en 2026 alcanzan el 14,3 %. En contraste, la proporción de menores de 15 años disminuyó del 42 % al 24 % durante el mismo periodo.

Esta transformación tendrá consecuencias en la planificación de los servicios públicos. Una población con mayor presencia de adultos mayores requiere más atención sanitaria, sistemas de pensiones sostenibles y servicios de cuidado, mientras que las generaciones jóvenes tendrán un peso proporcionalmente menor.

La disminución de la fecundidad en Lima no solo representa un cambio en el tamaño de las familias, sino también un reto para el futuro de la ciudad. Las autoridades deberán considerar estas tendencias al planificar sus políticas públicas, con el objetivo de responder a las necesidades de una población que envejece progresivamente.