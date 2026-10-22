Conferencia Episcopal aclara que voluntariado 'Amigos de León' no solicita pagos por credenciales o polos

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú genera gran expectativa en la población católica y a raíz de ello se creó el voluntariado 'Amigos de León' con el que se busca sumar a personas que se encuentren disponibles para brindar apoyo en diversas áreas para desarrollar de manera óptima este evento de gran magnitud.

Acerca de ello, el Episcopado Peruano se ha pronunciado advirtiendo a quienes piensan sumarse a dicha acción social, que esta no solicita pagos ni tampoco donativos por credenciales o polos.

Voluntariado 'Amigos de León' no solicita pagos ni donativos

Este jueves, 22 de octubre, la institución utilizó sus canales oficiales para informar al público que ni la Conferencia Episcopal Peruana ni las jurisdicciones eclesiásticas piden dinero, transferencias o pagos.

"La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informa que la inscripción y la entrega de polos y credenciales del coluntariado 'Amigos de León' son gratuitas. Ninguna gestión vinculada a esta iniciativa requiere pagos, transferencias o donativos", se lee en el inicio del texto.

En tal sentido, precisó que tampoco se están usando medios como Yape u otros para estos fines. Por ello se subrayó que toda la información "debe verificarse a través de los canales oficiales del voluntariado, la página web leon14enperu.com" a través de la cual "los responsables del voluntariado se comunican con los participantes.

Hay que mencionar que el pronuncimiento se enmarca en los preparativos que viene realizando el país y cada ciudad que tiene programado visitar el sumo pontífice como parte de su viaje apostólico que se será desde el 11 de al 16 de noviembre. Recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Además, ocurre luego de que el Santo Padre se someta el pasado martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a que se le detectó cáncer al pulmón.

Sin embargo, la evaluación oncológica confirmó que la enfermedad estaba controlada y que no será necesario que se someta a un tratamiento adicional de acuerdo al diagnóstico final que difundió la Santa Sede.

¿Qué es el voluntariado 'Amigos de León'?

El voluntariado 'Amigos de León' es una campaña que se lanzó oficialmente el pasado viernes 21 de agosto de cara a la próxima visita del papa León XIV al Perú. Mediante esta se convoca a jóvenes y laicos entre 18 y 45 años que cuenten con la disponibilidad de poner sus dones, capacidades y talento al servicio de quienes participarán de este acontecimiento de fe.

Con el lema "Servir, custodiar y acompañar" estos voluntarios cumplirán diversas funciones de acogida, orientación y apoyo durante el retorno a nuestro país del Santo Padre.

En conclusión, la Conferencia Episcopal Peruana aclaró que la inscripción y la entrega de polos y credenciales del voluntariado 'Amigos de León' son totalmente gratuitas y descartó que solicite pagos o donativos para ello.