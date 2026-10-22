Admisión San Marcos 2027-I : horario de ingreso, documentos solicitados y objetos prohibidos para los exámenes del del 24 y 25 de octubre

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para desarrollar las últimas jornadas de su examen de admisión 2027-I este fin de semana. La evaluación se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, fechas en las que miles de postulantes buscarán alcanzar una de las vacantes disponibles en la Decana de América.

Este proceso ofrece un total de 2,581 vacantes y registra 28,829 postulantes inscritos. Luego de las evaluaciones correspondientes a otras áreas académicas durante el fin de semana anterior, la universidad continuará con las pruebas dirigidas a los aspirantes de Ciencias de la Salud y Medicina Humana.

Para evitar contratiempos, los participantes deben revisar con anticipación los horarios de ingreso, los documentos requeridos y las restricciones establecidas por la institución.

¿Qué día rinde el examen cada postulante y a qué hora debe ingresar?

El sábado 24 de octubre rendirán el examen los postulantes a las carreras del área de Ciencias de la Salud. Quienes buscan ingresar a la carrera de Medicina Humana deberán presentarse el domingo 25 de octubre.

Para ambas jornadas, el ingreso a la Ciudad Universitaria estará habilitado desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. La universidad advirtió que, una vez superada esta hora, no se permitirá el acceso de postulantes por ningún motivo.

Entre los documentos obligatorios figura el carné de postulante impreso en tamaño A4, que incluye la declaración jurada. Este documento debe llevarse sin firma ni huella dactilar, ya que ambas se colocarán en el aula ante el docente o veedor.

También será necesario presentar el DNI original, actualizado y vigente. Los postulantes extranjeros deberán llevar su pasaporte o carné de extranjería vigente. En caso de pérdida o robo del DNI, se podrá presentar el certificado de inscripción C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite. Cuando corresponda, los menores de edad deberán llevar la declaración jurada firmada por su padre, madre o apoderado.

Ropa adecuada y objetos que no se pueden llevar

San Marcos establece restricciones para la vestimenta y los accesorios de los postulantes. No se permite ingresar con gorras, casacas o poleras con capucha, jeans ni pantalones tipo cargo. También están prohibidos los aretes, piercings, anillos, pulseras y collares, así como el calzado con hebillas o adornos metálicos.

La universidad recomienda utilizar ropa sencilla y cómoda, como un polo de algodón y un pantalón de buzo. Además, el cabello no debe cubrir las orejas ni la frente; quienes lo tengan largo deberán recogérselo.

En cuanto a los objetos prohibidos, los aspirantes no podrán ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras ni otros dispositivos electrónicos. Tampoco se permite llevar mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes, alimentos, bebidas o materiales de estudio, como libros y cuadernos.

Los útiles de escritorio tampoco serán necesarios, pues la universidad proporcionará los materiales requeridos para desarrollar la evaluación.

Quienes rendirán el examen de admisión de San Marcos este 24 y 25 de octubre deben verificar su fecha, preparar sus documentos y respetar las disposiciones de ingreso. Llegar con anticipación y evitar llevar objetos restringidos ayudará a prevenir inconvenientes durante una jornada decisiva para los aspirantes.