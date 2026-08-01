ATU apuesta por carril exclusivo en la avenida Arequipa para reducir los tiempos de viaje en el Corredor Azul

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios del Corredor Azul podrían experimentar viajes más rápidos y ordenados con la puesta en marcha de un nuevo esquema de circulación en la avenida Arequipa. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Anunció el inicio de un plan piloto del denominado Carril Bus Bidireccional Arequipa, una intervención que busca otorgar prioridad al transporte público en uno de los principales ejes viales de la capital.

La medida comenzará a aplicarse el 6 de agosto en un tramo de 1,5 kilómetros comprendido entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández. Durante esta etapa, las autoridades analizarán el comportamiento del tránsito y el desempeño del nuevo esquema antes de decidir su ampliación a otros sectores de la vía.

Según la entidad, el objetivo principal es mejorar la operación del Corredor Azul, que actualmente moviliza a más de 70 mil pasajeros cada día. La ATU sostiene que la presencia de vehículos informales que circulan por la avenida Arequipa genera constantes interferencias en el recorrido de los buses, dificulta el ingreso y salida de los paraderos y provoca retrasos que terminan afectando directamente a los usuarios.

Reducir tiempos y mejorar la circulación

Las proyecciones de la ATU indican que el nuevo esquema permitiría reducir el tiempo de viaje en hora punta de 10 a 6 minutos dentro del tramo intervenido. Asimismo, la velocidad comercial de los buses pasaría de 9 a 18 kilómetros por hora, favoreciendo recorridos más regulares y disminuyendo las demoras ocasionadas por la congestión vehicular.

La institución remarcó que esta iniciativa no implica la construcción de nueva infraestructura, sino una reorganización del espacio vial para darle prioridad al transporte público.

Además, aseguró que la implementación no afectará las áreas verdes , los árboles ni la ciclovía existente en la avenida Arequipa, por lo que también busca mantener las condiciones ambientales y promover una movilidad sostenible.

El proyecto ha sido validado técnicamente y será ejecutado en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú, entidades que supervisarán el funcionamiento de la intervención durante el periodo de prueba.

El transporte informal, uno de los principales retos

Uno de los problemas que pretende enfrentar esta intervención es la competencia del transporte informal, que continúa circulando sin autorización por la avenida Arequipa.

De acuerdo con la ATU, estas unidades interfieren con la operación del Corredor Azul, generan riesgos para los pasajeros y reducen la eficiencia del servicio al obstaculizar las maniobras de los buses en los paraderos.

Con el carril bidireccional, las autoridades esperan recuperar el orden en la vía, priorizar el transporte público y ofrecer mejores condiciones para peatones y ciclistas.

La fase piloto también permitirá recopilar información sobre el comportamiento del tránsito, identificar posibles ajustes y determinar si el modelo puede replicarse en futuras etapas del proyecto.

La implementación del Carril Bus Bidireccional Arequipa representa una nueva estrategia para optimizar la movilidad en uno de los corredores más utilizados de Lima. Si las metas proyectadas se cumplen y los resultados del plan piloto son favorables, la iniciativa podría convertirse en un referente para mejorar la eficiencia del transporte público, reducir los tiempos de viaje y recuperar el orden en una de las avenidas más transitadas de la capital.