Policía fuera de servicio frustra robo de un auto y abate a delincuente: Bajo investigación

Un policía militar fuera de servicio se convirtió en el protagonista de los titulares de la prensa tras revelarse que abatió a un delincuente que intentaba robar un Porsche en el barrio de Sacomã.

Policía frusta asalto y abate a ladrón

De acuerdo a los primeros reportes, el caso ocurrió el último miércoles 3 de febrero. Un policía militar fuera de servicio se encontraba dentro de una barbería para un nuevo cambio de look, sin imaginar que ese día tendría que hacer uso de la fuerza ante un hecho delictivo en la calle Coronel Francisco Antônio, en Sacomã, al sur de São Paulo.

Pues bien, según las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, se ve al agente sentado frente a un espejo cuando de pronto, alrededor de la 1:00 p.m., se percató de que un sujeto baja de una motocicleta y se acerca al dueño de un Porsche para exigirle que le dé el vehículo que estaba estacionado frente al establecimiento.

El sospechoso parecía seguir hablando con la víctima del robo, un empresario, cuando el policía sin dudarlo abrió la puerta, sacó su arma de fuego y disparó, exigiéndole al delincuente que soltara su arma. Debido al enfrentamiento, el ladrón terminó gravemente herido, por lo cual, tuvo que ser trasladado a urgencias de Heliópolis, pero no sobrevivió.

Caso bajo investigación: Buscan a cómplice

Según la Policía Militar, el agente presenció el acto delictivo e intervino para frustrar el asalto sin resultar herido. El incidente aún continúa y está siendo reportado al Distrito Policial 26, que investigará las circunstancias de la muerte y la dinámica del enfrentamiento.

Al ser contactada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que el sujeto que falleció por los disparos, aún no ha sido identificado y que el caso está siendo registrado por la Dirección General de Homicidios y Protección a las Personas (DHPP). La Policía incautó un arma y busca a un posible cómplice.

En el marco de las diligencias y primeras investigaciones se reveló que el vehículo que se pretendía robar era un Porsche Macan GTS 2017. Su valor, según la tabla Fipe, es de aproximadamente S/161.700.

Um policial militar de folga impediu um roubo de veículo enquanto cortava o cabelo, na tarde desta terça-feira (03), na rua Coronel Francisco Inácio, no bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo. O agente reagiu e efetuou quatro disparos contra o suspeito, um motociclista que... pic.twitter.com/rvhHQpt693 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 4, 2026

