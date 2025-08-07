¿Lizeth Atoccsa seguirá con Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec se pronuncia sobre influencer

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) responde ante las dudas sobre la continuidad de Lizeth Atoccsa como beneficiaria de Beca 18, uno de los programas del Estado dirigido a jóvenes en situación de pobreza, tras la polémica compra de un departamento.

Pronabec se pronuncia por caso de Lizeth Atoccsa

Lizeth Atoccsa, conocida en la famosa plataforma china como LizethVlogs, es una joven quien a sus 22 años no dudó en compartir con sus seguidores una buena noticia: ¡la adquisición de su primer departamento! Sin imaginar lo que desencadenaría a nivel nacional.

Si bien algunos tomaron este suceso como un paso de superación y mejoras en su vida tras constante lucha y determinación, otros se cuestionaron sobre si una persona que puede comprar un inmueble así debería seguir como beneficiaria de Beca 18, destinado a estudiantes de bajos recursos.

Tras la polémica situación, la directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames, se pronunció si Lizeth Atoccsa seguiría en el programa o no. En primer lugar, dejó claro que el progreso económico de los beneficiarios no invalida el acceso a la beca si se cumplen los requisitos al momento de la postulación.

"El objetivo de esta beca es la salida de la pobreza a través de la educación. En el caso de Lizeth es particular porque ella todavía no ha terminado la universidad, pero ya ha cumplido con varios sueños que muchas personas adultas quieren tener. Su caso es bueno porque inspira a jóvenes a postular a las becas. Nosotros entregamos una ayuda económica para que terminen sus estudios. Si ella no hubiera tenido la beca, no hubiera sido influencer, crear contenido y lograr avanzar", expresó para 'ATV Noticias'.

¿Influencer seguirá como beneficiaria de Beca 18?

Según detalló Ames, la influencer cumplió con todas las condiciones exigidas: vivir en extrema pobreza, pertenecer al tercio superior de su promoción. Incluso, se animó a destacar el logro de la joven y convertirse en "inspiración" para que otros postulen a las becas.

A su vez, detalló que el objetivo que buscan es "identificar a estos jóvenes talentosos y que triunfen económicamente" y agregó que tras cumplir con lo exigido para acceder a la beca no existen mecanismos que obliguen a revisar su estado económico constantemente durante sus años de estudio.

Asimismo, la directora ejecutiva de Pronabec indicó que fue el primer subsidio de la beca, lo que permitió a Atoccsa comprar el celular con el que inició su carrera como influencer.

"Ella todavía no ha terminado la universidad, le falta un semestre para acabar, y ya ha cumplido con varios sueños que muchas personas adultas quieren tener. (...) Su caso es inspirador y demuestra el impacto transformador de la educación", expresó. También indicó que no existe una norma que obligue a cancelar el subsidio en un caso de progreso como el de la joven.

De esta manera, tras las críticas en redes sociales contra la influencer Lizeth Atoccsa por comprar un departamento, Pronabec se pronunció y detalló que seguirá como beneficiaria de la Beca 18 por cumplir con los requisitos requeridos al momento de su postulación.