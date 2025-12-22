Elecciones 2026: Candidatos oficiales se conocerán MAÑANA tras cierre de inscripciones ante el JEE

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! El JNE recordó a las organizaciones políticas que mañana martes 23 de diciembre vence el plazo para inscribir sus candidaturas a las Elecciones Generales 2026. De esta forma, la ciudadanía podrá conocer finalmente a los candidatos oficiales.

Elecciones 2026 en hora decisiva

Según el Jurado Nacional de Elecciones, las agrupaciones podrán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) hasta las 11:59 p.m. del día de mañana, a través del Sistema Declara+, que ya fue habilitado.

Estas agrupaciones están habilitadas para solicitar la inscripción de candidaturas de su plancha presidencial, sus candidatos a senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.

Hasta el momento, solo falta 1 de las 38 organizaciones políticas en iniciar el llenado de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de sus candidatos en la plataforma virtual, la cual tiene registrados 7988 currículums.

De todas estas organizaciones políticas, serán 26 las que presentarán listas de candidatos a la Presidencia de la República.

Ciudadanía ya puede acceder a web para conocer candidatos

En entrevista con Exitosa, el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, informó que la población ya puede acceder a la página web del JNE e ir revisando cuáles son los candidatos oficiales inscritos, independientemente de que la inscripción aun no haya concluido.

"Uno ya puede ir revisando la página del JNE en línea y ya está la información, no esperar a mañana que se vence el plazo. Ya desde que (las organizaciones) se están inscribiendo, la información se sube al sistema y es pública para que cualquier ciudadano la pueda revisar", mencionó.

Respecto al proceso de tachas que se llevará a cabo una vez todas las organizaciones políticas terminen de presentar todas las listas, Villalobos explicó que, primero, los JEE deben verificar que las listas y candidaturas inscritas cumplan con todos los requisitos que se exigen.

Posteriormente, se publica una resolución de admisión de listas. Si alguna de ellas no cumple algún requisito, se le puede dar un plazo para subsanar. De no llegar a hacerlo, la lista se declara improcedente.

"Luego se abre el periodo de tachas para que cualquier ciudadano pueda cuestionar una lista o una candidatura porque consideran que no cumple los requisitos", explicó.

El experto en temas electorales indicó que, para presentar una tacha, se debe evidenciar que ese candidato o lista efectivamente no ha cumplido con los requisitos. Además, se debe hacer el pago de 1 UIT, equivalente a más de 5 mil soles.

