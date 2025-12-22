¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026? Senamhi responde

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estación del verano comenzó este domingo 21 de diciembre y tal como ocurre en esta época del año, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dieron a conocer las temperaturas que se registrarán en el primer trimestre del 2026.

En entrevista para Exitosa, el meteorólogo Nelson Quispe, advirtió a la población de que entre finales de febrero e inicios de marzo del próximo año se reportarán altos valores térmicos, los cuales alcanzarían como mínimo los 30 °C en Lima Metropolitana.

Podrían superar los 32 °C

De acuerdo con lo reportado por el especialista, las condiciones climáticas para este verano serán fuertes, a tal punto que las temperaturas podrían superar los 32 °C en los próximos meses. En ese sentido, puso como ejemplo el primer día de verano en la capital, donde se reportaron valores por sobre los 28 °C.

"Nos espera un verano bastante interesante en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la costa de Lima, eso es cierto, incluso podría haber picos más altos de los 32 uno que otro día, especialmente en los distritos al este de la capital, eso es muy importante resaltar. Usualmente culminando febrero e inicios de marzo es donde se registran los picos máximos, no se descarta esa posibilidad", sostuvo.

No obstante, advirtió que "se está viviendo un momento bastante especial" no solo en Lima, sino también en diferentes partes del país, debido no se están registrando lluvias, pese a que ya empezó la temporada de este fenómeno climático. En esa línea, alertó de una "sequedad" para Lima y toda la zona norte para esta semana.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

Otra alerta que trae consigo la estación del verano es la presencia de la radiación ultravioleta, la cual para el Senamhi, están clasificados como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

A manera de prevención, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano.