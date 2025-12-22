Comas: Minivan fuera de control atropella y mata a hombre que se dirigía a su vivienda

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las pistas de Lima y Callao se siguen tiñendo de sangre en los últimos días. Esta vez, un hombre de 49 años perdió trágicamente la vida luego de ser atropellado por una minivan fuera de control en Comas.

Hombre pierde la vida tras ser atropellado por minivan

El hecho se dio sobre la madrugada de este lunes 22 de diciembre en la calle Bartolomé Herrera del mencionado distrito. Las cámaras de seguridad captaron como el vehículo, que habría sido conducido por un ciudadano extranjero, pierde el control segundos antes de arrollar a su víctima.

Incluso, un transeúnte que caminaba a esa hora de la noche se salvó por centímetros de ser atropellado por esta minivan. Lamentablemente, metros más abajo la víctima de 49 años edad no corrió con la misma suerte por lo que perdió la vida casi en el acto.

Según testigos, el hombre transitaba con total normalidad volviendo a su domicilio en Comas cuando encontró la muerte. De inmediato se llamó a una ambulancia de los bomberos quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, aunque con poco éxito.

Pero eso no fue todo, ya que la minivan responsable de esta tragedia continuó su camino por algunos metros más hasta que impactó contra un vehículo negro que se encontraba estacionado. El dueño de esta unidad indicó que hace solo 4 meses lo había adquirido a través de un préstamo y ahora quedó completamente inservible.

Deja en la orfandad a una hija y en abandono a su madre

Tras perder la vida, el hombre de 49 años deja en la orfandad a una hija de solo 16 años y a su madre que es una adulta mayor vulnerable. Una familiar lamentó la tragedia y ahora pide justicia para la anciana que queda en completo abandono.

"El hombre ha estado aparentemente ebrio o se ha quedado dormido, pero lo que ha causado es una desgracia. Lo que pedimos es justicia, que la policía haga su trabajo. Mi tía se queda sola porque era su único hijo", indicó a Panamericana.

De momento, el responsable del accidente se encuentra detenido en la comisaría de Tupac Amaru para iniciar las diligencias de rigor. El vehículo también será examinado por la Policía Nacional del Perú ya que el chofer indicó que una falla mecánica generó que perdiera el control.

De esta manera, un hombre de 49 años perdió la vida tras ser atropellado por una minivan fuera de control en Comas. Víctima deja en total abandono a una hija de 16 años y a su madre pues era su único sustento económico.