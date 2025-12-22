PNP congeló más de S/50 millones al crimen organizado, anunció el Mininter

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Mininter anunció un logro contundente en el marco de la lucha contra la criminalidad. A través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la PNP logró, en lo que va del 2025, el congelamiento de más de S/50 millones vinculados a presuntas organizaciones criminales.

Congelamiento millonario fue reconocido por Superintendencia

Esta inmovilización, liderada por la Policía Nacional del Perú, permitió golpear directamente la estructura económica y capacidad de operación de estos grupos delictivos, según informó el Ministerio del Interior.

Mediante un trabajo especializado, la Dirincri identificó sus estructuras financieras ilícitas de organizaciones criminales como "Los Injertos del Cono Norte - El Monstruo", "Los Sanguinarios de la Construcción" y "DESA II", casos emblemáticos dentro de las intervenciones de la PNP.

Estas investigaciones permitieron sustentar medidas de congelamiento de activos de alto impacto económico.

Megaoperativo contra 'Los Injertos del Cono Norte'

El trabajo articulado entre la PNP y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), junto a un fortalecimiento de la investigación criminal especializada, hizo posible este golpe financiero en línea con las herramientas legales vigentes para combatir delitos como el lavado de activos y la extorsión.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a travéz de la UIF, felicitó y agradeció a la Dirincri por su contribución en el desarrollo de uno de los casos, que le dio a la UIF el premio internacional "Mejor Caso de Éxito 2025".

"La PNP sigue la linea estratégica del Ejecutivo"

Tras el inicio de la ampliación del estado de emergencia dictado en Lima y Callao y otras regiones del Perú, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Víctor Revoredo, afirmó que la PNP está siguiendo a rajatabla un plan estratégico definido por el Ejecutivo.

En entrevista con Canal N, el recientemente ascendido General PNP se refirió a las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, en específico, contra el sicariato y las extorsiones que siguen azotando al país.

En ese sentido, Revoredo sostuvo que la estrategia de inteligencia no la elabora ni lidera la Policía Nacional, sino el ministerio del Interior y el presidente interino José Jerí.

"El Presidente de la República y el ministro del Interior son los que trazan, al más alto nivel la inteligencia, la operación estratégica. Ya plantearon la línea de acción, ya dieron el mensaje de que tenemos que seguirla", señaló.

