Rodríguez Mackay sobre tropas de EE. UU. en Venezuela: "Son superiores a cualquier otra intrusión"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay afirmó que el despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela supera a cualquier otra intervención de Estados Unidos en los últimos años.

Escenarios del futuro de Venezuela

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mackay indicó tres escenarios que podrían darse en Venezuela. El primero de estos es que EE. UU. debe haber enviado emisarios para Nicolás Maduro, informándole que es insostenible su continuidad en el poder.

"No es tolerable lo que ha hecho, sobre todo el 28 de julio del 2024, es majadero en la forma y en el fondo, nunca mostró actas de haber conseguido la victoria que dijo, entonces el escenario allí es que Maduro diga: 'Yo estoy de acuerdo con lo que está pasando, aquí está la flota estadounidense así que buscaré el mejor lugar para irme"", consideró.

El segundo escenario es que Maduro no acepte consecuencia generando que Estados Unidos arremeta con diferentes acciones contra el país, lo que podría ocasionar que las Fuerzas Armadas venezolanas busquen derrocar al presidente de Venezuela mediante un golpe de Estado.

Un tercer escenario podría ser una intervención militar terrestre en Venezuela, ello tomando en cuenta el gran desplazamiento de tropas a Estados Unidos.

" Los mecanismos de actos bélicos desplazados sobre Venezuela son superiores a los del Golfo pérsico, a los de alguna inclusión estadounidense los próximos años", sostuvo.

Estados Unidos persigue un tercer buque petrolero

La tensión en el Caribe continúa en aumento. Este domingo, al término de esta edición, la Guardia Costera de Estados Unidos viene persiguiendo al petrolero Bella 1 en aguas internacionales cerca de Venezuela, luego de que la embarcación intentara evadir una orden judicial de incautación.

El buque, bajo sanciones por sus vínculos con el petróleo iraní, es considerado parte de la llamada "flota fantasma" que transporta crudo de países sancionados.

Según funcionarios estadounidenses, el Bella 1 navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo y lo hacía bajo bandera falsa. La operación se enmarca en el bloqueo "completo" ordenado por el presidente Donald Trump contra los buques sancionados que entran y salen de Venezuela, buscando cortar la principal fuente económica del gobierno de Nicolás Maduro.

Como se recuerda el sábado 20 de diciembre, la Guardia Costera interceptó al petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa venezolana. Según la Casa Blanca, transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco no figuraba en la lista oficial de embarcaciones sancionadas. El 10 de diciembre, EE.UU. incautó al buque Skipper.

Es por ello que, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, sostuvo que el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela es el mayor registrado en los últimos años.