SJM: Conductor se dio a la fuga luego de atropellar y dejar grave a un anciano que vendía muebles

Un lamentable hecho ocurrió en una transitada avenida de San Juan de Miraflores. Un adulto mayor de 75 años quedó grave luego de ser brutalmente atropellado por un vehículo que circulaba a toda velocidad.

Adulto mayor queda grave tras ser atropellado en SJM

La víctima, identificada como Quiterio Ramírez Ortiz, transitaba con total normalidad por el mencionado distrito jalando su carretilla en la cual transporta los muebles que vende todos los días. El hombre se dirigía hacia su depósito para culminar una nueva jornada de trabajo.

Sin embargo, el anciano no esperó que un auto a toda velocidad lo arrollara por detrás haciéndolo volar por los aires para luego caer sobre otro auto y finalmente al pavimento. Para colmo de males, el conductor de dicha unidad no auxilió al hombre y se dio a la fuga.

Los hijos de la víctima lo auxiliaron inmediatamente llevándolo al hospital más cercano. Ahí, los médicos les informaron que presenta múltiples fracturas por lo que se encuentra grave a la espera de ser operado.

Hijos piden ayuda para operar a su padre

Los herederos de Ramírez Ortiz claman por justicia e indicaron que en el centro de salud donde se encuentra su padre no pueden operarlo ya que no cuentan con una cama disponible y tampoco con los clavos necesarios para el procedimiento.

"Salió volando y está muy delicado de salud, tiene múltiples fracturas. Los doctores nos dijeron que no pueden operarlo porque no hay cama y no hay los clavos que requiere para la operación", indicó uno de sus hijos.

Otra pariente pidió ayuda directamente a la Municipalidad de San Juan de Miraflores para obtener todas las imágenes necesarias de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al auto responsable y exigir el SOAT para que este pueda correr con los gastos.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos ayude la Municipalidad de San Juan de Miraflores con las cámaras para poder encontrar a la persona responsable del accidente que se dio a la fuga", agregó.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú se encuentran en la búsqueda del conductor para que responda por estos lamentables hechos.

De esta manera, un adulto mayor de 75 años se encuentra grave tras ser brutalmente atropellado por un vehículo que circulaba a toda velocidad en San Juan de Miraflores. El chofer se dio a la fuga por lo que la víctima no puede ser operado hasta el día de hoy.