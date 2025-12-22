¡Confirmado! Perú tendrá un ÚLTIMO FERIADO largo con 4 días consecutivos: AQUÍ todos los detalles

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú tendrá un último feriado de 4 días seguidos. Conoce qué trabajadores se verán beneficiados con estos días libres que les permitirían descansar, alejarse de la rutina con unas merecidas vacaciones.

Perú tiene feriado largo en diciembre

Estamos a solo unos días de celebrar la Navidad y Año Nuevo, fechas que nos permiten compartir en familia y con amigos. Días donde se busca prevalecer la paz, el amor y la felicidad en cada uno de los hogares del país, y en especial, por ser uno de los días en que los más pequeños de casa podrán tener sus regalos más deseados en todo el año.

Además, el 25 de diciembre y el 1 de enero también facilitará a los trabajadores del sector público y privado descansar al ser considerados feriados nacionales. Sin embargo, en ese marco, se reveló que hay feriados largos de cuatro días consecutivos para un determinado sector de la ciudadanía.

En primer lugar, se detalló que además del día 25, feriado nacional, se sumará el viernes 26 como día no laborable para el sector estatal, según lo decretado por el Estado y conforme a lo reflejado en el Diario Oficial El Peruano. Pero eso no es todo, ya que a estos días se le agrega el sábado 27 y domingo 28, fechas en que, normalmente, los trabajadores del sector público se alejan de la rutina laboral.

Otro feriado largo para estos trabajadores

Pero no solo hay esos días de asueto para despejar la mente y darse un merecido respiro antes de finalizar el presente año, sino que también se dio a conocer que hay un último feriado largo, que se dará en la primera semana del 2026: ¡no solo será el 1 de enero!

Jueves 1 de enero de 2026: Feriado nacional por Año Nuevo.

Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable para el sector público, con horas a compensar.

Sábado 3 de enero: Descanso habitual.

Domingo 4 de enero: Descanso habitual.

Sin embargo, recuerda que este último feriado largo beneficiará a quienes laboran en el sector público. En el caso del sector privado, la aplicación de este día (2 de enero) dependerá de acuerdos internos entre empleador y trabajador, por lo que su disfrute puede variar según cada empresa.

Es así que se dio a conocer que los peruanos tendrán otro feriado largo de cuatro días que permitirá reorganizar planes, viajes cortos o simplemente descansar sin interrupciones a los trabajadores del sector público.