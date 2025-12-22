Alcalde de Urubamba sobre buses de Consettur: "El 70% de los vehículos no cuentan con revisión técnica"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, aseguró que el 70% de los buses de la empresa Consettur no cuentan con revisión técnica y que se ha desobedecido la disposición del retiro de estos vehículos.

Recordemos que, el pasado 4 de setiembre, la concesión otorgada a la compañía para el transporte turístico en la ruta Hiram Bingham finalizó, por lo que las empresas privadas autorizadas por la municipalidad de Urubamba debían haber asumido temporalmente el servicio.

"Consettur ha usufructuado una ruta que no le corresponde"

Sin embargo, Vera aseguró que la Consettur se ha "empoderado" recientemente, pues ha "usufructuado una ruta que no le corresponde, de acuerdo al marco legal".

"Se ha dispuesto, desde la municipalidad, el retiro de los vehículos de Consettur, se ha comunicado a SERNANP, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura, a todas las entidades y al propio Consettur. Pero esto ha sido desobedecido", reveló.

Alcalde de Urubamba reitera orden de retiro de buses de Consettur.

Según recalcó el alcalde, la mayoría de los buses de Consettur no cuentan con título habilitante, tarjeta única de circulación, ni revisión técnica vigente.

"La situación es grave. Nosotros hemos dispuesto el retiro de los vehículos de Consettur y no han querido salir. Y cuando se les ha hecho la fiscalización, el 70% de sus revisiones técnicas han vencido. Entonces, corresponde el retiro de todos los vehículos", señaló.

Vera indicó que, desde la Municipalidad Provincial, pidieron la retención de estos vehículos infractorios en su garaje municipal, pero se les respondió que no tienen plataformas disponibles, ya que "están totalmente saturadas".

Denuncia centro de revisión técnica ilegal

Ronald Vera también denunció la construcción de un centro de revisión técnica procedente de una empresa de Chachapoyas dentro de las instalaciones de la maestranza municipal, con el fin de brindar el servicio de revisiones técnicas "ilegales".

La autoridad municipal mencionó aun está por confirmarse si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio la autorización para la operatividad de este centro de revisión técnica "en el mismo lugar de Machu Picchu".

"Hemos enviado a cuatro regidores valientes. Han ido a este lugar y han observado in situ que ya están expediendo certificación de revisión técnica en el local de maestranza de Consettur ubicado en Aguas Calientes de Machu Picchu", señaló.

Si bien, desde un punto de vista técnico, Vera considera que esto podría tener legalidad, dentro de Cusco "amerita que la certificación verídica sea expedida por la propia región", lo cual es imposible, pues la empresa encargada es de Chachapoyas.

"Sería una grave situación que, si en caso el MTC y SENARP hayan dado las autorizacione, estarían cayendo en situaciones de corrupción, porque esta empresa de Consettur no tiene título habilitante", sentenció.

El alcalde de Urubamba, Ronald Vera, aseguró que la mayoría de los buses de la empresa Consettur no cuentan con revisión técnica y que correspondería el retiro total, lo cual se ha desobedecido.