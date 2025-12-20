José Domingo Pérez durante revisión de archivo del caso Cócteles: "Soy yo quien debe decidir si trasciendo en la historia"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal José Domingo Pérez, durante la audiencia del Poder Judicial en la que se revisó si se debe archivar el caso Cócteles, sostuvo que no es el juez Wilson Verástegui quien debe decidir el archivo de esta carpeta, sino él como parte del Ministerio Público.

Revisión de caso Cócteles

En la audiencia desarrollada el último viernes 19 de diciembre, el juez Wilson Verástegui escuchó los argumentos de la Fiscalía, la defensa de Keiko Fujimori y la Procuraduría Pública respecto al pedido para archivar definitivamente el proceso tras el fallo del Tribunal Constitucional que anula el juicio.

Fue durante la exposición del miembro del Equipo Especial Lava Jato, desarrollada en el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde sustentó el pedido para no acatar la decisión del TC.

"La Fiscalía le solicita respetuosamente que usted no sea una mesa de partes del Tribunal Constitucional. Señor magistrado, usted es un juez, un juez que ha ganado este cargo en el que ubica por mandato constitucional y para cumplir esta sentencia usted tiene el deber de (...) [realizar] la observancia del debido proceso, es decir, en su fallo usted debe decir si esta sentencia del TC es fundada en los hechos de este caso", señaló.

Noticia en desarrollo...