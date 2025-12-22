Dina Boluarte: Informe del congreso declara improcedente pensión vitalicia para expresidenta

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El pedido de la expresidenta Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia por el tiempo que ejerció como la máxima autoridad del país habría sido rechazado según un informe del Congreso.

Dina sin pensión

Según un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento al que accedió Cuarto Poder, se declaró improcedente la solicitud de la exmandataria al no cumplir los requisitos que establece la Ley 26519. El documento indica que el beneficio es una forma de "reconocimiento" a quien ejerció el más alto cargo en el país de manera íntegra durante los cinco años que establece la Constitución.

"Última ratio es que la pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país, y por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro", indica.

El documento destaca que Boluarte no fue elegida por mandato popular, llegó a Palacio de Gobierno por sucesión constitucional y no concluyó su mandato al ser vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente.

"En dicho contexto, somos de la opinión que resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial", agrega.

Según el artículo 1 de la Ley N°26519, el monto a recibir es el equivalente al salario de un parlamentario, el que viene a ser de S/15,600, según la nota que creó la pensión vitalicia para expresidentes.

PJ admite demanda para anular vacancia de Dina Boluarte

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda contra el Congreso, según un documento al que accedió Infobae. La audiencia fue programada para el 12 de marzo del 2026 y se ha dado un plazo de 10 días hábiles al Parlamento para que responda a la demanda a través de la notificación de la resolución.

Como se recuerda, a finales de noviembre, la expresidenta presentó la demanda mediante un escrito en el que acusaba al Legislativo de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su destitución, con el votos de 122 congresistas, el viernes 10 de octubre.

El día de la audiencia, la Sala Constitucional está en la facultad de emitir una sentencia en primera instancia, donde podría dar o no la razón a Boluarte.

En ese contexto, el Congreso ha decidido declarar improcedente, según un informe, la solicitud de pensión vitalicia para Dina Boluarte, por no haber sido electa por mandato popular, haber llegado al cargo por sucesión y no concluir su mandato al ser vacada.