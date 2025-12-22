¿Te toca cobrar? Lista 22 del Fonavi: Solo este grupo podrá solicitar sus aportes HOY lunes 22 de diciembre

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención amigo fonavista! Hoy, lunes 22 de diciembre, continúa la devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) correspondiente a la Lista 22, aprobada en la Resolución Administrativa N.º 1162-2025/CAH-Ley N.º 29625.

Vale destacar que, este nuevo padrón de beneficiarios asciende a 31 794 exaportantes y el monto asignado por el Estado para cubrir la deuda social es de S/102 182 815.

¿Quiénes podrán cobrar a partir de hoy?

En comparación con las listas anteriores, en esta oportunidad no habrá límite de edad para hacer efectivo el reintegro del dinero; es decir, no es exclusivamente para los adultos mayores. Además, de que la lista es destinada para exaportantes que anteriormente no han tenido la oportunidad de recuperar su dinero.

Cabe señalar que, se considera como beneficiarios a los extitulares vivos y fallecidos, representados por sus deudos. Además, se incluirá a los exaportantes que hayan cancelado deudas por concepto de agua, desagüe y calaminas, siendo un aproximado de 3 500.

También considera, a personas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como pacientes con enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Con referente al cobro de aportes, es importante mencionar que, el Banco de la Nación ha establecido un cronograma de devoluciones según el último dígito del DNI del beneficiario. En ese sentido, los exaportantes que tengan los números 4 y 5 como últimos números de su Documento Nacional de Identidad, podrán hacer efectivo el cobro desde la mañana de este lunes 22 de diciembre.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Como parte de procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, el padrón se encuentra publicado en la página web de la Secretaría Técnica para que los exafiliados en general puedan verificar si están incluidos en la lista. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, las consultas se pueden realizar las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Otro dato importante a tener en cuenta, es que los cobros del Fonavi no vencen, lo que significa que los beneficiarios pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación para recibir sus devoluciones en cualquier momento, posterior a las fechas del cronograma inicial.

De esta manera, continúa la devolución de los aportes al Fonavi. Miles de beneficiarios podrán acceder a recuperar su dinero a vísperas de la Navidad.