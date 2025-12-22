José Jerí prepara nuevas medidas contra la inseguridad ciudadana junto a balance de estado de emergencia

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí informó que se preparan nuevas medidas en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, señaló que estas se presentarán en enero del 2026 y se podría dar junto a un balance del estado de emergencia.

Cambios en penales

En declaraciones a la prensa, el mandatario fue consultado si, tal como el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, ha recibido amenazas a su vida por las requisas en penales y sostuvo que toda acción genera una reacción.

"Lo cierto es que toda acción genera una reacción, nosotros en forma decidida entramos a los penales y eso sabíamos que iba a generar algún tipo de consecuencia de parte de los criminales que están ahí", mencionó al revelar que también fue amenazado.

Aprovechó para informar que en los próximos días se darán una serie de medidas como parte del cambio que se realizará en el INPE, con el fin de fortalecer aún más la lucha contra el crimen.

"Con el ministro de justicia y con el premier estamos diseñando un plan integral con ciertas medidas, que las vamos a anunciar, esas medidas concretas, los primeros días de enero. Entonces, entre el 1, 2 y 3 de enero, van a tener esas medidas nuevas que vamos a aplicar en los penales. Nosotros actuamos y seguiremos actuando", señaló.

Resaltó que pese a las amenazas "no se van a amilanar" y aseveró que nada los doblegará en su misión para combatir a la delincuencia. Asimismo, señaló que en el cambio que se realizará en el INPE se quedarán todos los funcionarios que estén comprometidos en la lucha contra el crimen.

Gobierno amplía por 30 días el estado de emergencia

Ante los pedidos de un balance del estado de emergencia en Lima y Callao, que fue ampliado por 30 días, el mandatario señaló que si podría realizarse posiblemente entre los últimos días del año o junto a las medidas que anunciará.

La medida se sustenta en el Decreto Supremo 140-2025-PCM, fue publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determine las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

A lo largo de la prórroga del Estado de Emergencia se dará la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Es en ese contexto que, el presidente José Jerí informó que en los primeros días de enero anunciarán nuevas medidas en la lucha contra la criminalidad.