La prensa y el mundo deportivo se encuentra de luto. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de una querida periodista y su esposo en su casa, iniciando rápidamente una investigación que los ayude a esclarecer las causas del fallecimiento.

Periodista y su esposo encontrados sin vida

De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo de la reconocida periodista deportiva Christina Chambers, fue encontrada sin vida en su casa en Hoover, Alabama. Su cuerpo estaba junto al de su esposo Johnny Rimes. La policía reportó que ambos tenían heridas de bala, por lo cual, investigan un aparente caso de "asesinato-suicidio".

Asimismo, se informó que un familiar de Chambers descubrió la escena y alertó a las autoridades alrededor de las 9:00 a.m. del último martes, mientras que el hijo de la pareja casada en 2021, fue hallado ileso en la vivienda y quedó bajo el cuidado de personas cercanas a la periodista tras la intervención policial.

La conmoción por la devastadora noticia generó repercusiones en las redes sociales, con mensajes de quienes los conocían y veían a la reportera todas las semanas en televisión durante los eventos deportivos. La cadena de noticias de 'WBRC 6' expresó su pesar con un sentido post en su cuenta oficial de X.

"Hemos confirmado que la exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas encontradas muertas en una casa de Hoover la mañana del martes. Por favor, recuerden a su familia y a la de WBRC mientras afrontamos esta pérdida", señalaron.

Christina Chambers, periodista deportiva falleció en su casa.

Investigan causas de ambos decesos en Alabama

La policía de Alabama ha desplegado a sus agentes para iniciar con las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las circunstancias de ambas muertes, especialmente de la periodista, quien había colaborado en transmisiones de fútbol americano y liderado la cobertura del Mercedes Marathon en Birmingham.

"Ambos sufrieron heridas de bala y sospechamos que puede ser un caso de asesinato-suicidio, pero continúa bajo investigación", declararon agentes del Departamento de Policía de Hoove al noticiero del canal WBRC 6, donde la difunta periodista trabajó hasta la semana pasada.

We are absolutely heartbroken to share this news. We have confirmed former WBRC sports reporter Christina Chambers is one of the two people found dead in a Hoover home Tuesday morning. 💔 Please keep their family and your WBRC family in your thoughts as we navigate this loss.... pic.twitter.com/65s2dIAGes — WBRC 6 News (@WBRCnews) December 16, 2025

¿Quién fue Christina Chambers?

Graduada en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), donde además fue atleta, su carrera estuvo marcada por la pasión por el fútbol americano y el deporte juvenil. Trabajó en WLTZ NBC38 de Georgia y cubrió los deportes de la Universidad de Auburn para Comcast Sports Southeast. En 2015 se unió a WBRC (filial de Fox), destacándose en el popular segmento deportivo Sideline, cubriendo la actividad universitaria y de secundaria en Alabama y Georgia.

Sus colegas en WBRC la recordaron como "una compañera muy querida y madre de un niño de tres años al que adoraba". En 2021, Chambers se casó con su esposo y pasó a dedicarse a la docencia a tiempo completo. Ese mismo año compartieron con alegría en sus redes sociales que esperaban a su primogénito, Constantine.

