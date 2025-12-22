Guillermo Dávila sorprendido con IMPENSADA pregunta de su hijo Vasco Madueño: "¿Tú qué te crees?"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conocido cantante Guillermo Dávila sorprendió a todos con sus respuestas en 'El Valor de la Verdad', pero en especial, con su inesperada reacción ante la impensada pregunta de su hijo Vasco Madueño.

Guillermo Dávila en 'El Valor de la Verdad'

Guillermo Dávila es conocido por su talento para el canto e interpretar temas como 'Cuando se acaba el amor' y 'Barco a la deriva'; sin embargo, en 2005 se vio envuelto en procesos judiciales en Perú y Venezuela, luego de que Jessica Madueño, le exigiera pensión alimenticia y filiación legal para reconocer a su hijo Vasco como suyo.

La controversia pública se agudizó por las constantes negativas y declaraciones polémicas del cantante venezolano, quien en 2021, tras una prueba de ADN positiva, aceptó su paternidad. Pese al escándalo, padre e hijo comenzaron a limar asperezas y crear un mejor vínculo familiar. Incluso, fue Vasco Madueño quien confirmó hace solo unos días que el artista no lo dejó solo en un momento doloroso que le tocó atravesar tan joven: ¡la muerte de su madre tras la lucha contra el cáncer!

Para ahondar más sobre su relación con su hijo Vasco y dar a conocer más detalles de su vida privada, Guillermo Dávila se presentó en 'El Valor de la Verdad', el último domingo 21 de diciembre, dejando a más de uno sorprendido con sus revelaciones.

Impensada respuesta a su hijo Vasco Madueño

En medio de las preguntas realizadas al artista venezolano surgió una realizada por su propio hijo, Vasco Madueño. En el video que difundieron en pleno show, se ve al joven no solo llamándolo "viejo", sino que, además, formulándole una pregunta que descolocó por completo a Guillermo.

"Hola Beto, hola viejo, (...) Papá, ¿estás orgulloso de mí?", fue la interrogante que dejó en shock al cantante sentado en el temido sillón rojo, y a lo cual tuvo una respuesta que generó polémica entre sus seguidores: "¿Quién se cree este peludo? ¿Tú qué te crees? ¿Crees que vas a cantar conmigo porque me pagaste? ¿Por qué me convenciste? Nada", expresó en un inicio.

Seguidamente, ante la reiteración de la pregunta, Dávila solo atinó a decir: "Estoy muy orgulloso de ti y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida", dejando en claro, que pese a los conflictos del pasado, él siempre estará presente en cada una de las etapas de la vida de su hijo.

Orgulloso de su hijo Vasco

Finalmente, Guillermo Dávila explicó que estaba orgulloso de Vasco "por el simple hecho que lo conoció y pudo empezar a aprender quién es realmente, un ser humano que no conocía, empecé a dibujar, primero su rostro, a familiarizarme con él, a sufrir esos embates de la prensa, la injusticia, las manipulaciones".

Es así como Guillermo Dávila vivió un tenso momento en 'El Valor de la Verdad' con la inesperada intervención de su hijo, Vasco Madueño, quien le preguntó si se sentía orgulloso de él.