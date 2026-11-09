Papa León XIV en Argentina: pontífice exige inversión ética y empleo digno ante el sector laboral

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Como parte del cronograma de actividades programadas para este lunes 9 de noviembre en Argentina, el papa León XIV se trasladó a la Universidad Católica Argentina para mantener un encuentro clave con el sector laboral y social. Durante la jornada, la máxima autoridad de la Iglesia Católica expuso una firme postura sobre el panorama económico actual, el rol del mundo del trabajo y el impacto de la desocupación en la sociedad.

El llamado del papa León XIV a una inversión ética orientada al bien común

Durante su intervención en el auditorio académico, la autoridad religiosa instó a los actores corporativos a replantear los modelos de gestión tradicionales para articular el crecimiento financiero con el desarrollo social inclusivo.

En ese contexto, la alta autoridad eclesiástica remarcó la urgente necesidad de transformar los esquemas productivos vigentes y reorientar el propósito de las inversiones corporativas hacia la preservación del entorno y el respeto incondicional de los derechos del trabajador.

Frente a los representantes del sector trabajo y dirigentes de diversas entidades institucionales, el pontífice subrayó que el progreso económico carece de legitimidad si se sostiene sobre el deterioro de la calidad de vida de las personas.

"Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave del bien común", señaló el papa León XIV.

El rol del sindicalismo y la atención a los sectores precarizados

En otro tramo de su disertación, el santo padre analizó la labor de las organizaciones gremiales en el contexto económico contemporáneo y ratificó la importancia de velar por la equidad distributiva dentro de la sociedad.

La autoridad vaticana instó a los dirigentes a no perder de vista la representación asistencial de aquellos trabajadores desprotegidos por el mercado formal e incorporarlos activamente en sus agendas de reivindicación social.

Asimismo, la máxima representación de la Iglesia Católica recalcó la urgencia de construir plataformas de contención laboral orientadas a mitigar las secuelas de la desocupación y la informalidad en la región.

"El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo. Sin embargo para mantener esta autoridad moral el sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal", indicó el sumo pontífice.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su presentación reafirmando el compromiso del Vaticano con el fortalecimiento del diálogo multisectorial para consolidar políticas públicas orientadas al pleno empleo y la justicia social.