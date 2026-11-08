Los Chankas reclaman a árbitro ante CONAR y exige audios del VAR tras empate con Alianza Lima

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate entre Los Chankas y Alianza Lima terminó con una polémica arbitral que llevó al equipo de Andahuaylas en anunciar un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El club cuestionó la actuación del árbitro Bruno Pérez y exigió conocer los audios del VAR.

Los Chankas cuestionan decisión de árbitro

El encuentro correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura terminó 1-1 en Andahuaylas. Eryc Castillo abrió el marcador para los 'grones' a los 50 minutos, mientras que Kelvin Sánchez consiguió la igualdad a los 59', resultado que se mantuvo hasta el final.

La controversia se dio en el tiempo adicional, cuando Abdiel Ayarza cayó dentro del área de Alianza Lima tras entras en contacto con Advíncula. Esta jugada causó reclamos de los locales y motivó la intervención del VAR.

El árbitro principal, Bruno Pérez, acudió al VAR para revisar la acción desde diferentes ángulos. Tras observar las imágenes, decidió cobrar el penal a favor del conjunto andahuaylino, por lo que se mantuvo el empate.

Comunicado

Esta decisión provocó el malestar de Los Chankas, que ante ello difundieron un pronunciamiento sobre el desempeño del juez. La institución expresó su disconformidad y anunció que presentará un reclamo formal ante la CONAR por lo sucedido durante el partido.

En su comunicado, el equipo cuestionó que la intervención tecnológica no terminara en la sanción de la pena máxima que reclamaba durante el encuentro. Asimismo, señaló que solicitará una evaluación rigurosa de la actuación arbitral y las explicaciones correspondientes sobre los criterios utilizados.

Club exige audios del VAR y explicaciones a la CONAR

Los Chankas solicitaron a la CONAR publicar los audios del VAR correspondientes a la jugada entre Abdiel Ayarza y Luis Advíncula. El club busca conocer cómo se desarrolló la revisión arbitral que terminó con la decisión de Bruno Pérez de no cobrar penal.

Asimismo, el equipo de Andahuaylas pidió explicaciones sobre los criterios utilizados para designar a los árbitros de la Liga 1 y los procedimientos aplicados para evaluar sus actuaciones. También solicitó información sobre las medidas que se adoptan cuando se identifican errores durante los partidos.

En su pronunciamiento, la institución pidió a las autoridades del fútbol peruano garantizar una competencia transparente e imparcial. Además, señaló que estará pendiente de las respuestas de la CONAR sobre el reclamo presentado por la actuación de Bruno Pérez frente a Alianza Lima.

Mientras tanto, Los Chankas enfrentarán a UTC de Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el viernes 13 de noviembre, a la 1:00 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón.