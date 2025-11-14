Macabro descubrimiento: Hombre es encontrado muerto dentro de su auto tras casi tres días en Surco

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su auto en la avenida Velasco Astete, en Santiago de Surco, durante la noche del miércoles 13 de noviembre.

El vehículo permanecía estacionado cerca del cruce con el jirón Ismael Vielich, una zona rodeada de tiendas, farmacias y locales de comida rápida.

El caso llamó la atención de vecinos y transeúntes debido al intenso olor que emanaba del interior del automóvil, lo que motivó el aviso a las autoridades.

Las cámaras de seguridad del distrito muestran que el vehículo llegó al lugar alrededor de las 4:50 a.m. del último martes. De acuerdo con los registros, el conductor descendió brevemente para dejar algo en un tacho de basura ubicado cerca del establecimiento comercial. Posteriormente, volvió a ingresar al auto, esta vez por la puerta del copiloto, y no volvió a ser visto saliendo del vehículo.

Con el paso de las horas y luego casi tres días sin movimientos, la situación generó preocupación entre quienes frecuentan la zona.

Trabajadores de una tienda cercana fueron los primeros en percibir el olor que alertó sobre la presencia del cuerpo. Tras confirmar la gravedad del caso, dieron aviso inmediato a la Policía.

Estado del cuerpo y primeras diligencias

Al ingresar al lugar, agentes policiales encontraron el cuerpo del hombre en estado avanzado de descomposición. El vehículo, de color verde y con placa IO-3320, permanecía cerrado desde el día de su llegada al área comercial. El hallazgo obligó a acordonar la zona mientras se realizaban las primeras inspecciones.

Un vecino que conversó con los agentes indicó que las cámaras muestran claramente el momento en que el hombre baja solo del auto. Según su versión, únicamente habría depositado algo en un tacho de basura cercano antes de regresar al vehículo. Desde entonces, no se registró la presencia de terceros ni movimientos sospechosos alrededor del automóvil.

La Policía tomó fotografías y llevó a cabo la inspección preliminar a la espera del fiscal de turno. El propósito es esclarecer si existió la intervención de otra persona o si la muerte ocurrió por causas naturales o accidentales. Debido al avanzado estado del cuerpo, se estima que llevaba dentro del auto desde que llegó el martes por la madrugada.

Identificación preliminar y pasos a seguir

La placa IO-3320 está registrada a nombre de Walter Rivera Paredes. Las autoridades aún no han confirmado si esta persona es la misma que fue hallada sin vida dentro del vehículo. Tampoco se descarta que el auto pudiera haber sido prestado o alquilado a un tercero.

Los investigadores revisarán por completo las imágenes de videovigilancia de las últimas 72 horas. Estas permitirán determinar si alguien más se acercó al vehículo o si ocurrió un hecho previo que pueda explicar la muerte. La fiscalía deberá autorizar el levantamiento del cuerpo y ordenar la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, no se ha registrado evidencia de una tercera persona involucrada, pero esa posibilidad continúa bajo análisis.

Las diligencias podrían extenderse varias horas debido a la necesidad de revisar las cámaras de la zona y entrevistar a testigos. La Policía permanece en el punto para recopilar toda la información necesaria sobre el caso.

