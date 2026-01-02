¡Prepárate! Anuncian corte de agua HOY 2 de enero: ¿Tu distrito se verá afectado este viernes?

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes! Conoce cuáles son los distritos que se verán afectados con el corte temporal del servicio de agua potable programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para este viernes, 2 de enero del 2026.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Este primer viernes del 2026, algunos vecinos de Lima Metropolitana tendrán que afrontar un corte de agua, según el último reporte de la empresa estatal de Sedapal. La institución enfatiza que la interrupción del recurso hídrico en algunos hogares de la capital se deberá por trabajos esenciales para garantizar una distribución más eficiente, así como la calidad del servicio.

Las acciones que ejecutarán este 2 de enero serán limpiezas de reservorios, mantenimiento preventivo y reparaciones en la toma de conexión. En ese marco, pide a la ciudadanía tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua en recipientes limpios que les permita garantizar el abastecimiento de este servicio en lo que dura el corte.

Asimismo, Sedapal les recuerda que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario señalado para hoy, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, y así saber el motivo detrás de la demora. A continuación los distritos que se verán afectados, ¡toma nota!

Sin agua en La Molina

Horario de corte: Desde las 6:40 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Desde las 6:40 a.m. hasta las 2:00 p.m. Áreas afectadas: Urbanización Coop. Aprovisa, urbanización Pablo Boner.

Urbanización Coop. Aprovisa, urbanización Pablo Boner. Motivo: Fuga en la corporation. Se realizará reparación en toma de conexión. Rep. arroyo con cierre circuito.

Fuga en la corporation. Se realizará reparación en toma de conexión. Rep. arroyo con cierre circuito. También se reportó que el servicio se verá interrumpido temporalmente, precisamente desde las 7:50 a.m. hasta las 3:50 p.m. en las siguientes zonas del distrito de La Molina: Urbanización Sol de La Molina - 2da Etapa, Urbanización Sol de La Molina - 3ra Etapa.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos, urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos, urbanización A.H. Huaycán Zona S.

Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos, urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos, urbanización A.H. Huaycán Zona S. Horario de corte: Desde las 7:06 a.m. hasta las 3:02 p.m.

Desde las 7:06 a.m. hasta las 3:02 p.m. Motivo de suspensión: Fuga en la corporation.

Corte de agua en SJL

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Motivo: Fuga en la corporation. Zona con cierre por reparación de fuga en la toma de conexión en Pje. Los Granados Mz. D Lote 4 A.H. Nueva Vida Zona A OT: 68251173.

Fuga en la corporation. Zona con cierre por reparación de fuga en la toma de conexión en Pje. Los Granados Mz. D Lote 4 A.H. Nueva Vida Zona A OT: 68251173. Sector 412.

Recomendaciones ante el corte de agua

En caso desees mantenerte al día con mayor anticipación sobre otro corte de agua, puedes acceder a través de este LINK de Sedapal. Además, puedes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para afrontar la interrupción del servicio de agua potable:

Prioriza el uso del agua, para hidratarte, preparar los alimentos, higiene personal, lavado de manos y lavado de utensilios.

del agua, para hidratarte, preparar los alimentos, higiene personal, lavado de manos y lavado de utensilios. Mantén cerrado el grifo principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio.

principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio. Asegúrate de que los contenedores donde almacenarás agua, estén sellados herméticamente para evitar la entrada de contaminantes o la evaporación del agua.

Reserva parte del suministro almacenado para higiene personal y lavado de manos.

En caso de un corte prolongado, trata de organizar las tareas de manera que puedas aprovechar el agua almacenada para lo más urgente.

Así que recuerda, que de acuerdo al más reciente de la empresa Sedapal habrá corte de agua en Ate, La Molina y SJL, este 2 de enero, por lo cual se recomienda tomar medidas preventivas para garantizar el abastecimiento del recurso hídrico.