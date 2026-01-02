Familia de menor atropellado en Gamarra pide prisión preventiva para chofer: "Me mató a mi hijo y pido que lo metan preso"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Horas antes de recibir el 2026, una tragedia tuvo lugar en Gamarra donde un menor de solo dos años perdió la vida tras ser arrollado por un camión de caudales. El pequeño se encontraba a cargo de su hermana de 11 años, mientras sus padres se ganaban la vida como vendedores ambulantes en el emporio comercial.

Madre de menor exige justicia

Por suerte, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron al chofer de este vehículo blindado como parte de las primeras investigaciones. Tras este hecho, la familia del menor se encuentra totalmente destrozada por haber perdido al último de sus hijos.

Por ello, la madre del pequeño exigió justicia no solo para que la empresa Hermes se haga responsable de lo sucedido, sino también para que el chofer del blindado sea condenado de manera ejemplar por arrebatarle la vida a un menor de dos años.

"Necesito que esto no quede impune, necesito que me ayuden para que esa empresa me pague por mi hijo y que al otro lo metan preso por años. Estaba retrocediendo y ahí mató a mi hijo, yo estoy en trauma total, esa empresa me mató a mi hijo y pido que al chofer lo metan preso. Su hermana vio todo eso y necesita psicólogos", indicó.

Seguidamente, el abogado de la familia indicó que se está presentado las pruebas correspondientes para que el Poder Judicial le imponga al conductor prisión preventiva mientras el caso se esclarece. De acuerdo a la versión dada por el chofer, este no se di cuenta de que había atropellado al menor hasta que fue alertado por los transeúntes.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras la muerte de un niño de dos años, atropellado por un camión blindado la tarde del 31 de diciembre en el emporio comercial de Gamarra, el abogado de la familia informó que solicitarán prisión preventiva para el chofer mientras continúan las... pic.twitter.com/wfLNfGDn6Q — Exitosa Noticias (@exitosape) January 2, 2026

"Acá la familia quiere justicia y nosotros vamos a pedir prisión preventiva, ahorita podemos pedir hasta detención preliminar, pero estamos en plena investigación. En declaración del chofer investigado, dice que él no sabía que pasó hasta que lo pararon 50 metros adelante, o sea media cuadra después del accidente porque la gente le lanzó piedras y palos, es decir que hay plena responsabilidad penal del chofer", precisó.

Iban a viajar a la selva

La madre también señaló que el menor iba a cumplir 3 años el próximo 8 de enero por lo que ya tenían planificado un viaje a la selva para celebrar la llegada de un año más de vida para su mejor hijo.

En resumen, la familia del niño de dos años que fue atropellado en Gamarra exige justicia y prisión preventiva para el conductor de este camión de caudales que ocasionó la tragedia.