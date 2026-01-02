RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Cambios y fluctuaciones

Así cotiza el dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este viernes, 2 de enero del 2026?

¿Bajó el precio del dólar hoy en Perú? Conocer el tipo de cambio de esta divisa te permitirá anticiparte a los cambios del mercado y evitar afectar tu economía este viernes, 2 de diciembre.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (Rextie)

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/01/2026

Saber el precio del dólar después de Año Nuevo te permitirá identificar cómo se comporta esa divisa en nuestra economía y te ayudará a tomar mejores decisiones desde el inicio del presente año. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 2 de enero del 2026.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Este viernes, 2 de enero, muchas personas han retornado a sus centros laborales, mientras que otros, que pertenecen al sector público, aún disfrutan de un feriado largo, ya que hoy es considerado día no laborable compensable para ese determinado grupo de trabajadores. Sin embargo, pese a su breve descanso, aún se mantienen a la expectativa sobre cuál es el comportamiento y las fluctuaciones del dólar en Perú.

¿Por qué? Pues bien, recordemos que saber el precio del dólar permite tomar mejores decisiones económicas, evitar sorpresas y cuidar tu dinero. Asimismo, se debe tener en cuenta que su valor actual recae en que el tipo de cambio influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional.

Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre el valor del dólar de forma diaria y así identificar si es el mejor momento para comprar o vender dólares en nuestro país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

Tipo de cambio
VIERNES, 2 DE ENERO

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.358

       

S/ 3.368

    

Los valores reflejados líneas más arriba muestran que el dólar tuvo una leve variación a la baja, en comparación al lunes 29 al miércoles 31 de diciembre del 2025:

  • Lunes 29 de diciembre: la compra era de S/3.359 - Venta a S/3.369.
  • Martes 30 de diciembre: Compra a S/3.361 - Venta a S/3.372.
  • Miércoles 31 de diciembre: Compra a 3.360 - Venta a S/3.369.

Tipo de cambio del dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350| Venta S/ 3.370

Precio del dólar Sunat y paralelo.
Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio en Perú?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Saber el precio del dólar es importante porque influye en los ahorros, las deudas y la economía en general. La Sunat y el BCRP son entidades que te permite conocer el valor actual de esa divisa en Perú, principalmente el tipo de cambio en la jornada de este viernes, 2 de enero del 2026.

