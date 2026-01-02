RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Priorizan a músicos

Carlos Miguel y Orquesta suspenderá presentaciones tras ataque que dejó 2 heridos: "Es una pesadilla para mi"

La agrupación musical Carlos Miguel y Orquesta suspenderán sus presentaciones tras sufrir ataque durante un concierto en Carabayllo del que dos integrantes resultaron heridos.

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/01/2026

En declaraciones a Exitosa, el cantante Carlos Miguel, reveló que tras el ataque a su orquesta decidió suspender sus presentaciones debido a que su prioridad en este momento es la recuperación de los dos integrantes de su agrupación que resultaron heridos. 

Estado de heridos

El intérprete detalló como vivió aquella noche en la que se registró el ataque en pleno concierto que estaba brindando en Carabayllo. 

"Estábamos pasando una bonita noche, empezando el año nuevo como tenía que ser pero pasó esta desgracia empezando el año. En verdad que, todo esto es una pesadilla para mi, yo no imaginé que me tocaría pasar por estas cosas", señaló. 

Relató que él como artista siempre va acompañado por su seguridad a las actividades y un pequeño descuido, a su parecer, habría sido aprovechado por los sujetos que habrían estado marcando el lugar para abrir fuego contra la orquesta. 

Recordó que hace tres meses recibió mensajes amenazantes que le indicaban que para presentarse en Lima Norte tenía que comunicarse con dicho grupo criminal: "Traté de solucionarlo, pero no imagine que iba a pasar esta desgracia". Además, negó haber recibido alguna amenaza previa a la presentación del último 1 de enero. 

"[¿Consideras que el estado de emergencia está funcionado?] No, no, de verdad que no, el país está de cabeza, ahorita no se puede confiar en nadie", afirmó.

Indicó que espera que el presidente José Jerí y la PNP tome medidas ante el incremento de la inseguridad del país: "No sé cuando se solucionará esto, esto es una pesadilla total"

"Por el momento voy a tener que suspender mis shows porque lo primordial son mis chicos, mis músicos, que estén bien, fuera de peligro porque creo que también tienen a sus familias que están preocupadas", informó. 

Estado de heridos

Además, informó que los heridos fueron su guitarrista principal y un segundo integrante que tendría pronóstico reservado al haber recibido un impacto en la espalda, por lo que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

"Estamos a la espera de los resultados, Dios quiera que no sea a mayores, ahorita estoy velando por la salud de ellos, estoy acá con ellos desde que pasó el accidente, los traje al hospital y estoy viendo todos los detalles.

Por su parte, el Ministerio de Salud, informó que los heridos de 58 y 39 años vienen recibiendo atención médica en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales y se encuentran "hemodinamicamente estables y con conducta quirúrgica expectante". 

Es por ello que, Carlos Miguel anunció la suspensión de sus presentaciones tras el ataque del que su orquesta fue víctima el último jueves 1 de enero en Carabayllo. 

