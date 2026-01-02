PNP despliega más de 600 efectivos en operativos de control territorial en Lima Sur y Este

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las primeras horas del 2026 y como parte del vigente estado de emergencia vigente en Lima y Callao, el Ejecutivo continúa sus operativos de control territorial en distintos puntos críticos de la capital como estrategia sostenida contra la inseguridad ciudadana.

Las intervenciones tuvieron lugar en Lima Sur y Este. Fueron supervisadas por el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, y por el Gral. PNP Sergio Monar, representante del viceministerio de Orden Interno del Mininter, quienes constataron la labor policial.

"El control territorial en Lima Metropolitana fortalece la presencia del Estado, ordena el espacio público y refuerza la capacidad operativa para enfrentar el delito, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población", señaló el general Sergio Monar.

Control territorial en zonas críticas de Surco

En el distrito de Surco, más de 300 efectivos de unidades especializadas de la PNP, con apoyo de las FF.AA. y el serenazgo municipal, ejecutaron operativos simultáneos en zonas estratégicas previamente identificadas.

Con el fin de preservar el orden público y prevenir hechos delictivos, los agentes realizaron patrullaje preventivo, verificación de identidad y control vehicular.

En este distrito, estuvieron liderados por el coronel PNP Fares Haya Vargas, jefe de la División Policial Sur 1 (Divpol Sur 1), quién informó que se logró la detención de personas con requisitoria vigente y tres presuntos implicados en delitos contra el patrimonio y otros ilícitos.

El 1 de enero del 2026, PNP y FFAA intensificaron control territorial en los distritos de Surco y SJL.

SJL bajo supervisión

Al mismo tiempo, en San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo de control territorial que comprendió la verificación de documentos a transeúntes, así como identificación de vehículos menores y mayores.

Estas acciones estuvieron supervisadas por el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, y el Gral. PNP Sergio Monar. En este caso, se dispuso el despliegue de aproximadamente 300 efectivos de la División Policial Este 1 en puntos priorizados.

Refuerzan control territorial a vísperas de Año Nuevo

A vísperas de las celebraciones por Año Nuevo 2026, el Gobierno intensificó este miércoles 31 de diciembre acciones de control territorial y prevención del delito en dos distritos del sur de Lima.

Las acciones se ejecutaron simultáneamente en puntos estratégicos tanto de Chorrilos y la Costa Verde como de la playa Venecia, en Villa El Salvador. Allí, los efectivos realizaron controles de identidad y patrullajes preventivos.

Con apoyo de agentes de las FF.AA. y los serenazgos municipales, el despliegue se inició en el Complejo Deportivo Terán, en Chorrillos. Durante la intervención, participaron 328 efectivos policiales de unidades especializadas y comisarías del sector, así como 27 miembros del Ejército.