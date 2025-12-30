Santiago Suárez reaparece vendiendo marcianos tras su salida de la TV por denuncia

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Santiago Suárez, conocido por su participación en De vuelta al barrio y Asu mare, reapareció lejos de los sets de televisión. Tras su salida de la TV por denuncia, el actor decidió dedicarse a la venta de marcianos, llamativos chupetes de fruta que ahora promociona en redes y en diversos puntos de Lima.

Santiago Suárez reaparece vendiendo marcianos

Lejos de cámaras y luces, Santiago Suárez ha encontrado en la venta de marcianos una nueva forma de mantenerse activo y cerca de la gente.

A través de sus historias de Instagram, el actor comparte cada paso de su emprendimiento, desde la preparación hasta la venta de los coloridos chupetes, bajo la marca "Marcianos el más guapo".

"Aquí está mi viejita que se va a comprar la fruta", comentó el actor de 34 años junto a su madre, quien lo acompaña y apoya en la elaboración de los productos.

Su presencia en mercados como Mirones, en el Cercado de Lima, ha generado reacciones curiosas entre los usuarios, quienes no dejan de comentar sobre su nuevo oficio.

El actor mismo aseguró que no siente vergüenza de dedicarse a actividades fuera del espectáculo: "He hecho de todo... nunca me he avergonzado de trabajar".

Además, Santiago Suárez no solo se limita a la venta, pues también ofrece talleres de actuación, combinando así su pasión por las artes con su emprendimiento.

¿Por qué Santiago Suárez se alejó de la TV?

El distanciamiento de Santiago Suárez de la televisión se produjo luego de que fuera denunciado por presunta agresión sexual por una joven estadounidense que llegó al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz.

La noticia, difundida por Magaly TV, La Firme, llevó al actor a apartarse de sus roles en programas como Domingos de fiesta en TV Perú, generando un vacío en su carrera televisiva.

En una entrevista con el programa Habla Chino, el exparticipante de El gran chef famosos confesó que esta situación cerró varias puertas en el ámbito laboral.

"Muchos amigos, muchos colegas me dieron la espalda, pero no soy nadie para juzgarlo", manifestó Suárez.

Sin embargo, su alejamiento de la TV, aunque polémico, no ha impedido que encuentre nuevas formas de mantenerse activo y visible en el medio, aunque de una manera completamente diferente.

Lejos de los sets televisivos y tras la denuncia que marcó su salida, Santiago Suárez reapareció vendiendo marcianos tras su salida de la TV por denuncia, mostrando una faceta completamente diferente.