Alcalde de Pataz rechazó la minería ilegal y respondió a Ernesto Álvarez: "Si él no se retracta tengo que querellarlo"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, respondió a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez tras el crimen registrado en un socavón y el pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que el Gobierno tome medidas concretas.

Responde a premier

En entrevista con Manuel Rosas, Mariños recordó su marcha desde Pataz a Lima para reunirse con el presidente José Jerí y sostuvo que no lamenta el encuentro que tuvo con el mandatario: "En su momento es él quien tendrá que responder a la juventud a la sociedad peruana".

"Respecto al premier he escuchado que se ha dirigido al alcalde de Pataz, mencionar que defiende en cierto modo a la minería ilegal, cuando eso es totalmente falso, yo a la minería ilegal la rechazo, yo siempre he dicho que a la minería ilegal hay que sepultarla, hay que exterminarla, hay que destruirla", indicó.

Además, negó tener algún familiar que se desempeñe en actividades mineras y retó al presidente del Consejo de Ministros: "Que diga quienes son mis familiares que están en la actividad minera. Que salga y responda. Él es premier y tiene que portarse como tal".

Aseguró que le dará el tiempo necesario al premier para que se rectifique o aclare las declaraciones realizadas, pues detalló que él como alcalde de Pataz defiende la minería artesanal, diferente a la ilegal.

" Si él no se retracta y no sale a aclarar, no me queda otro camino, tengo que querellarlo, no me queda otro camino. Porque una persona con tal cargo no puede ser tan apresurado con información errónea", afirmó.

Criticó falta de trabajo de inteligencia

Mariños informó que el ataque en la zona dejó 3 fallecidos y 2 personas detenidas, agregó que no se ha podido confirmar la desaparición de hasta 7 personas.

"Ocurre lo que viene ocurriendo hace largo rato, que el estado de emergencia no funciona, el toque de queda no funciona porque no lo acompañan con servicios de inteligencia. Cómo es que en medio de las narices de tanto efectivo policial y más de 50 millones de soles que han destinado para esto, ese es el resultado", sostuvo.

Asimismo, exigió al Ejecutivo a tomar medidas concretas contra la delincuencia y la criminalidad, asegurando que ello fue lo que ocasionó el crimen en el socavón de su provincia.

Es así como el alcalde Pataz, Aldo Mariños, retó al premier Ernesto Álvarez a indicar sus vínculos con la minería ilegal y pidió que se rectifique o lo demandará.